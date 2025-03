Otro capítulo de la interna radical: Lousteau y Abad se cruzaron fuerte en el Senado

La interna del radicalismo estalló este jueves en el Senado de la Nación, cuando Martín Lousteau y Maximiliano Abad protagonizaron un inesperado cruce.

En el marco de la reunión de la Comisión de Acuerdos para tratar el pliego del juez de la Corte, Manuel García-Mansilla, Lousteau cuestionó a Abad, sin mencionarlo, y abrió un foco de conflicto.

“Soy vehemente y calentón, pero no soy hipócrita. Me dan vergüenza mis compañeros de bloque, que vinieron acá cuando ya había quórum. Y no me lo voy a callar. Estuvieron especulando con que esta sesión no se hiciera”, disparó el presidente de la UCR nacional.

El cuestionamiento estaba dirigido a Abad, quien miraba atónito el discurso de su correligionario. “Radicales que se llenan la boca hablando de Yrigoyen, que decía ‘nuestro programa es la Constitución’”, remató Lousteau, y lamentó que sus pares actúen en base a “excusas” y “conveniencia electoral”.

🎥| El picantísimo cruce entre los senadores Martín Lousteau y Maximiliano Abad, ambos de la UCR, en el marco del tratamiento en la Cámara Alta del pliego de Manuel García-Mansilla como integrante de la Corte Suprema (donde ya juró)



La réplica del senador marplatense no tardó en llegar. Cuando llegó su turno, el extitular del radicalismo bonaerense recogió el guante. “No soy hipócrita”, contrapuso.

Y se explayó enrostrándole a Lousteau su pasado en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri.

“Los que acusan a otros de hipócrita son los que critican al kirchnerismo habiendo sido ministro de del kirchnerismo. Son los que acusan al macrismo habiendo sido embajador de Estados Unidos del macrismo”, arremetió.

“No soy hipócrita”, insistió Abad, a la vez que objetó “la bajeza” de los dichos de Lousteau: “Que el presidente de mi partido al cual le tengo respeto intelectual acuse innecesariamente a senadores de su partido, es una actitud de una bajeza fuera de lo común en la política”.