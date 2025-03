“La música es nuestra mayor herramienta catártica”

Lashiva presenta su segundo EP titulado Fobia, una amalgama de sonidos modernos, djent que se cruza con el hardcore de mediados de los 90 y el new metal clásico.

Tres canciones dinámicas y muy pesadas, de voces desgarradas y contrastes limpios y melódicos con una base sólida y cortante.

Como focus track se desprende “Sombras”, en palabras de Luca Barbonaglia y Damián Thones, “lo que se busca transmitir con esta canción, son las ganas de superar los miedos y traumas que una persona puede atravesar en sus momentos más oscuros”.

“La música para nosotros no es sólo música, sino también nuestra mayor herramienta catártica. Inspirada en momentos personales, con una letra tan introspectiva como profunda de lo que nos empuja a seguir adelante”, añaden los músicos.

Y destacan que “es una canción que refleja tanto la desesperación como las ganas de superar los miedos y obstáculos que la vida nos pone por delante”.

Las próximas fechas de Lashiva serán el jueves 17 de abril junto a Tren Loco en The Roxy Live (CABA); el sábado 26 de abril junto a Scream of Glory en el Centro Cultural Bula (CABA) y el 14 de junio junto a Days Of The Phoenix en Live Era (Uruguay).