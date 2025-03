Rodríguez Larreta, liberado: “Digo las cosas que siento”

El exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó su vocación de volver al ruedo político tras la derrota en las elecciones generales de 2023 y dijo extrañar “a la ciudad que teníamos no hace tanto”.

“Era una ciudad pujante, una ciudad con proyectos, con obras de transformación. Yo extraño a mi ciudad, que además la adoro. A mí se me confunde mi vida y la de la Ciudad, que es casi lo mismo después de tantos años de trabajar y trabajar acá. Yo extraño a mi ciudad, por eso vuelvo a participar”, reflexionó.

“Siento que pusimos a Buenos Aires entre las principales capitales y las ciudades más atractivas del mundo. No sólo lo decimos nosotros, sino que los rankings oficiales en el mundo ponen a Buenos Aires bien arriba siempre. Y yo extraño esa Buenos Aires que teníamos, que hoy siento que está caída, triste, y acompaño esa tristeza de ver a Buenos Aires así, sin grandes cambios, sin sueños, sin proyectos”, acotó en declaraciones a Perfil Radio.

En tanto, sostuvo que “la gente evalúa el trabajo de cada uno más que las críticas o las posiciones políticas”.

“Yo me llené de alianzas políticas durante la campaña presidencial y hoy estoy en mi casa, no estoy en la Rosada. Ahora, lo que la gente en la ciudad siente es que hicimos una enorme transformación, que la ciudad estaba mejor y que además la escuchábamos, algo que sigo haciendo. Al final del día, lo que valoran es eso, es el trabajo de cada uno. Todo este tema de las posiciones políticas es relativo”, insistió Rodríguez Larreta.

Consultado sobre si su candidatura parlamentaria implica el objetivo de volver a ser jefe de Gobierno porteño, contestó: “Se puede interpretar que es el recomienzo de mi carrera. Vuelvo a arrancar de abajo, con una responsabilidad menor que la que yo tenía”.

“Tengo vocación pública, vocación de ayudar y hoy me toca ayudar de este lado. Las elecciones que hay son legislativas. Podría dar la típica respuesta de ‘para el 27 falta mucho’, esa típica respuesta que yo hubiera hecho en otro momento más político, pero la respuesta es no sé. Sinceramente no sé. Yo tengo vocación de ayudar, y si puedo ayudar siendo jefe de Gobierno, fantástico porque es una responsabilidad enorme”, enfatizó el exmandatario metropolitano.

En igual tesitura, manifestó que “la Argentina necesita un plan de desarrollo, de crecimiento y tengo vocación de colaborar. Hoy no sé, no hay otra respuesta que pueda dar de acá al 27, pero sí puedo decir que mi ciudad me apasiona y la extraño”.

En torno a sus resonantes dichos recientes, alegó: “Es ser lo que soy y decir lo que siento y lo que pienso, sin especular sobre dar un título que no me conviene”.

“Si yo siento que Milei me hinchó las pelotas por agredirme, obviamente injustificadamente, me hinchó las pelotas, no hay otra manera de decirlo. En otro momento hubiera dicho que me hartó, pero me hinchó las pelotas. Y si la ciudad tiene olor pis, tiene olor a pis, no a orín”, graficó.

“Digo las cosas que siento. En ese sentido, puede ser que (su esposa) Milagros me ayude mucho a ser más genuino y a decir lo que siento sin estar midiendo las palabras para que el periodista interprete. Si Milei me hinchó las pelotas lo voy a decir, y si la Ciudad tiene olor a pis también. Soy más yo. Quizás sea parte del proceso de aprendizaje después de haber perdido la elección. Tuve un proceso difícil y duro, pero que me ayudó y estoy seguro de que aprendí. Milagros también me ayudó mucho”, sentenció el exprecandidato presidencial de Juntos por el Cambio.