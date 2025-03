“Momentos”, lo nuevo de Nico Ferreirós

El cantautor Nicolás Ferreirós consolida su carrera solista con un nuevo disco de rock tras un largo camino recorrido en la escena musical argentina como integrante de Pier y Convido.

“Podría decir que es la mejor obra musical en mi historia musical”, comienza diciendo para presentar un nuevo EP de cinco temas que trae nuevas canciones de rock.

Es que desde 2020 Ferreiros impulsa su carrera solista con un sonido cuidado y nuevo. “Me siento en la plenitud de mi carrera solista, con una banda de puta madre, y conmigo mismo encontrándome del todo en mi rol de cantante”, relata.

Nico formó parte de la banda Pier hasta 2006, siendo el bajista principal, luego integró Convido. “Siempre tuve colgado el bajo - cuenta- y en la pandemia me puse a cantar mis temas y algo cambió: en el fútbol se dice colgar los botines, yo colgué las cuerdas”, grafica.

“Y ahora me encuentro cada vez más hallado y cómodo en este nuevo rol que tengo”, añade.

El disco contó con la producción de Gonzalo Gamallo y se compone de cinco temas: tres nuevas canciones de Nico, una fina reversión de La “Llorona” de la mítica banda vasca La Polla Records, y un cover de Convido, su anterior banda.

Como letrista y cantante, en Momentos Nico mezcla lo introspectivo con mensajes de aliento en un contexto donde la realidad no ayuda. Dice: “El disco trata sobre andar con uno mismo, y Momentos me pareció el tema que reflejaba una mirada de lo vivido, lo sangrado, lo sufrido: esos momentos que uno no puede olvidar y lo marcaron”, dice sobre el track que le da nombre.

En el tema “Piensa”, Ferreiros hace una crítica a la caja boba y la forma de obnubilarnos con imágenes que nos desvían de la realidad. “Abrazarnos y luchar” propone en cambio como una síntesis perfecta de lo que necesitamos en esta época. El tanguito “Media Copita”, por su parte, cuenta una historia arrabalera que le da otro paisaje sonoro al disco, mostrando la versatilidad de este artista que se perfila como uno de las revelaciones de la escena del rock.

Resta informar que Momentos se presenta el sábado 26 abril, a las 20 horas, en Lucille (Gorriti 5520).