Santiago Cafiero confía en el liderazgo de Kicillof para derrotar al “payaso fascista”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Santiago Cafiero, afirmó que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es quien “tiene mayor plasticidad” para “conformar un frente electoral para ganarle al presidente Javier Milei, a quien tachó de “payaso fascista".

“El que tiene más plasticidad para conformar un frente electoral, para ganar las elecciones, es Kicillof. Hoy lo veo con esa tesitura, con esta idea del movimiento del futuro, más movimientista. Axel está expresando que la mejor estrategia para ganarle a Milei no es la de el núcleo duro, sino la de abrir en un gran frente electoral”, enfatizó el excanciller.

Asimismo, evaluó que “al peronismo lo tiene que representar el que gane. En el 2019 llevamos al candidato al que podía ganar. Y armamos una fórmula para ganar”.

“Teniendo en cuenta el aprendizaje del gobierno del Frente de Todos” hay que incorporar “un mecanismo claro de resolución de controversias internas” para evitar que “a la gestión se la termine llevando la canaleta de la interna”, acotó.

Entrevistado por Noticias Argentinas, Cafiero sostuvo que “tenemos que construir nuevamente un proyecto nacional. El último proyecto nacional es el de la salida de la Convertibilidad, que era un proyecto distributivo, de políticas sociales, con los commodities que en ese momento tenían un valor alto y entraban recursos fiscales por las exportaciones. Era otro mundo; ahí se pudo construir un proyecto nacional”.

“Nosotros en el 2019 llegamos con la idea de construir nuevamente un proyecto de producción, de trabajo, un proyecto distributivo distinto. Pero finalmente todo el esfuerzo estuvo vinculado a gestionar la pandemia y entonces terminó siendo un gobierno de mucha excepcionalidad. El nuevo proyecto nacional tiene que tener una planificación y debe ser realizable, algo que se pueda hacer. Tiene que haber plazos”, prosiguió.

Al aludir a la figura del presidente Milei, fue categórico: “Es fascista, absolutamente. Es un gobierno que cancela cualquier tipo de opinión diversa con un presidente que hace descalificaciones violentas”.

“Con su lenguaje violento busca cancelar el debate. Cuando se utiliza la violencia es porque se quiere cancelar la opinión del otro. Milei es una suerte de payaso fascista que al hacerse el histriónico logra cierta atención pública en términos locales y también internacionales. Lo hace de muy mal modo. En la exposición de Davos cuando hizo referencia a la cuestión de las diversidades sexuales quedó como un ridículo”, puntualizó Cafiero.

A continuación, advirtió que “Milei expresa un modelo de gestión que viene a romper todo y solamente a garantizar algo que ya estaba que es la concentración de la riqueza de unos muy poquitos que están vinculados al neoliberalismo financiero”.

“El programa no tiene ningún elemento de distribución social. El programa económico es la recesión. Porque la baja de la inflación es una consecuencia de la recesión. Milei se está llevando puestos las instituciones de la República. Lleva adelante un modelo absolutamente extranjerizante. Está llevando adelante la política donde se reprime a los jubilados, se reprime la protesta social. Es un gobierno antipopular, antiperonista, antidemocrático”, describió el extitular de la cartera diplomática.

Y remató: “El proyecto de él no tiene ningún elemento que cohesione a la sociedad argentina, no tiene ningún elemento patriótico al revés, es extranjerizante. Milei viajó más veces a Estados Unidos que a cualquier provincia argentina. Eso no es un proyecto nacional, eso es un proyecto de unos pocos que termina, va a terminar mal, no termina bien”.