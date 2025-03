Proyectan “profundización” en la caída de las PyMES industriales

El presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Daniel Rosato, se refirió a la situación del sector de las pequeñas y medianas empresas en el marco del complejo contexto aperturista del Gobierno de Javier Milei.

“La apertura de las importaciones generó que muchas PyMEs industriales tengan que bajar su producción y se hayan visto complicadas en la competitividad. En la competitividad nosotros no manejos los costos, no somos formadores de precios. Las PyMEs se rigen por los costos de la energía y de la materia prima y Argentina es cara, es cara en dólares para producir, en el costo de los alimentos”, puntualizó.

Asimismo, destacó que “lo que generó la apertura de las importaciones fue un retroceso, retracción en la industria nacional que se va a ir profundizando en 2025 porque la apertura cada vez es mayor. Cada vez a más productos se le bajan los aranceles y entran más baratos, es imposible competir con China”.

“Esto se extendió a todo el sector productivo. Las economías regionales tiene problemas, el productor de tomate no puede producir, no le dan los costos, más del 80 % viene de China o de Chile. El sector cárnico está con problema porque más del 50 % de las importaciones viene de Brasil”, graficó en declaraciones a la AM 950.

En este sentido, remarcó que “por un problema de costos que tenemos en Argentina, está complicando a todo el sector productivo que está generando cierre de fábricas, despidos, suspensiones”.

“Las PyMEs no pueden hacer frente y muchas se están endeudando, el límite está muy cerca de convertirse en una situación de crisis, porque en energía, combustibles, el costo más alto es el impositivo, si le sacás eso, comenzamos a ser competitivos a nivel internacional”, estimó Rosato.

Acto seguido, consignó que “muchas fábricas PyMEs, talleres metalúrgicos que están despidiendo gente porque no pueden sostener el plantel. Son fuentes de empleo de calidad, empleos que ayudarían mucho a lo que tiene Argentina por delante. Vemos esa reconversión que tiene que hacer esos talleres y pequeñas y medianas fábricas llevan tiempo”.

“El 70 % de la ropa que vemos en los shoppings es importada y no bajan los precios, tiene que remarcar un costo muy alto porque tiene impuestos, costos y nos leda. En las góndolas no vemos que bajen los productos. Los precios en Argentina ya bajaron y más no van a bajar”, finalizó.