Teresa García teme por la “balcanización” del peronismo en la Provincia

La senadora provincial de Unión por la Patria, Teresa García, deslizó cuestionamientos a la estrategia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al tiempo que consideró que “para enfrentar este modelo nacional, el peronismo tiene que ser una fuerza única y muy fuerte en todo el país federal”.

“Yo siempre digo lo mismo y es contrafáctico porque no lo puedo comprobar, pero el año pasado, en la última elección, teníamos 15 gobernadores. La mayoría desacopló su elección de la elección nacional y quedamos con cuatro gobernadores nada más”, puntualizó la exministra de Gobierno.

Y recalcó: “Me parece que, cuando el peronismo pierde fuerza como alternativa electoral nacional, beneficia a la oposición. Y mi temor siempre es la balcanización del peronismo en la provincia. Por esa razón, es mi deseo que no se desdoble”.

“¿Qué creo que puede pasar? Va a estar atado a las conversaciones políticas, porque no es una cuestión mecánica de eliminar o suspender una ley. Hay que discutir toda la ingeniería electoral en la provincia de Buenos Aires”, matizó García en declaraciones a Perfil Radio.

Consultada sobre si Cristina Fernández de Kirchner está enojada con Kicillof, expresó: “El peronismo después que pierde elecciones, cruje, siempre crujió. Siempre se buscan responsables de la derrota. En el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, triunfó la elección en la provincia de Buenos Aires. Pero vuelvo a decir lo mismo: el peronismo no es solamente el anclaje en una provincia”.

“Tiene que ver con el país federal y ya vemos todo lo que ha pasado en este país federal, incluso con gobernadores que mandan a votar a sus legisladores en contra de los intereses que los pusieron en la banca. Hay un desorden en el peronismo y cuando Cristina el año pasado decide ser la candidata a presidenta del PJ nacional es justamente con ese objetivo de ordenarlo”, anexó.

“Y la participación del gobierno de la provincia, por un lado, incluso la del propio gobernador, por otro, fue no involucrarse en esa interna y no acompañar a Cristina en esa decisión. Por supuesto, para muchos de nosotros fue con asombro esa decisión tomada, porque el gobernador era un hombre de nuestro propio espacio. Yo he sido parte de su Gabinete. Todos hemos trabajado para su reelección. Así que, algunos de nosotros nos asombró esa decisión. Imagino, y esto quiero ser absolutamente sincera, que a Cristina le debe haber pasado lo mismo, ¿no? El asombro en la decisión de no acompañarla en una gesta que era muy importante para el partido”, concluyó.