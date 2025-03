Nueva desregulación del Gobierno, ahora sobre los parques nacionales

A través de las Resoluciones 62 y 63/2025, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno introdujo una nueva desregulación que elimina trabas y digitaliza los procedimientos para la incorporación de nuevos prestadores de servicios en Parques Nacionales.

La Administración de Parques Nacionales junto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado trabajaron en esta normativa que tiene como objetivo erradicar la burocracia excesiva para la tramitación de nuevos servicios turísticos, estableciendo “pautas claras de seguridad y cuidado ambiental”.

De ahora en más, la inscripción para ofrecer actividades se autorizará de forma digital y sin los requisitos engorrosos e incluso repetidos que antes se solicitaban. El ministro Federico Sturzenegger destacó: “Gracias a las resoluciones 61 y 62, quienes quieran ofrecer actividades en los parques podrán solicitar la autorización de forma digital, con silencio positivo (antes las intendencias podían cajonear las habilitaciones) y sin engorrosos requisitos documentales”.

BUROCRACIA 0 EN LOS PARQUES NACIONALES



Simplificamos la normativa para disminuir trámites burocráticos inútiles. Queremos nuevos prestadores turísticos que ofrezcan mejores servicios y prestaciones en los Parques Nacionales. Aspiramos a que cada vez más argentinos visiten… pic.twitter.com/bUWJ7ljyN8 — Cristian Larsen (@CristianGLarsen) March 26, 2025

Por otro lado, se elimina la obligatoriedad de que los prestadores cuenten con guías habilitados cuando no está en riesgo la seguridad de los visitantes o la conservación de las Áreas Protegidas. El esquema anterior no sólo exigía su presencia obligatoria en toda actividad, sino que además imponía una evaluación completamente absurda para habilitarlos: incluso quienes habían cursado durante tres años una carrera oficial y obtenido el título de Guía de Turismo debían rendir un examen físico y teórico para poder ejercer. Más aún, debían revalidarlo todos los años y si lo sacaban para un Parque no podían usarlo en otro. En el nuevo modelo, bastará con presentar el título habilitante y demostrar ciertos conocimientos sobre las particularidades del Parque donde se brinde el servicio.

Según destacan desde la Administración de Parques Nacionales, estas medidas no afectan de ningún modo la conservación de los Parques, sino todo lo contrario, están abocadas al desarrollo de más y mejores servicios turísticos que garanticen una experiencia de calidad para los visitantes y protejan el ambiente en el que se desarrollan.

“Lo que hicimos fue eliminar las barreras que impedían al sector turístico moverse con libertad, competir, innovar y ofrecer experiencias para todos los públicos. Porque abrir los parques a más argentinos no va en contra de su cuidado; por el contrario, es la mejor forma de que la sociedad comprenda su valor, y que ese vínculo se transforme en conciencia, respeto y un compromiso real con su preservación para las generaciones futuras”, remarcó Sturzenegger.