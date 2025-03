Vidal no descarta ser candidata en la Ciudad y apunta contra Karina Milei

La diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, dejó entrever que podría ser candidata parlamentaria en las elecciones porteñas del 18 de mayo y en ese sentido explicó que “lo vamos a decidir entre todos”.

“No voy a negar que mi nombre ha sido evaluado, como muchos otros, pero no lo decido yo sola, lo vamos a decidir entre todos, con el jefe de Gobierno (Jorge Macri) a la cabeza, que es quien está liderando la Ciudad”, enfatizó.

Acto seguido, aseveró que “nosotros ya tenemos un candidato, el candidato es PRO, es un equipo que viene transformando la Ciudad hace 17 años y necesita aumentar sus legisladores para seguir transformando”.

“El candidato es el equipo. Por suerte nuestro partido puede elegir, no necesita una figurita o un nombre para liderar, tenemos mucha gente con experiencia. Cuando el sábado demos a conocer la lista, los porteños se van a sentir orgullosos. Va a ser una lista con gente con experiencia en la gestión de la Ciudad, van a ver gente joven, nueva, voces distintas; eso queremos en la Legislatura”, anticipó Vidal en declaraciones a Radio Mitre.

En tanto, cargó contra la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la falta de acuerdo con La Libertad Avanza en el distrito porteño.

“Nosotros sin ningún tipo de especulación acompañamos al presidente Milei en el Congreso, en todas las leyes, incluso muchas que tenían costo político. Pusimos en primer lugar que el programa económico funcionara, que se pudiera bajar la inflación. Sin el apoyo de PRO no podríamos tener esta Argentina estable y con inflación a la baja”, contextualizó.

Y disparó: “En la Ciudad no pasó lo mismo. La decisión de la presidenta de La Libertad Avanza, que es Karina Milei, fue no apoyar a PRO. No se votó el presupuesto ni los cambios que propusimos, el bloque de La Libertad Avanza se partió al poco tiempo; La Libertad Avanza confundió a su enemigo en la Ciudad; el enemigo de La Libertad Avanza no es PRO, es el kirchnerismo”.

En torno a la hermana del Presidente de la Nación, explicó que “es la presidenta del partido, y la que tiene la responsabilidad de la confección de la listas y el armado en todo el país. PRO quiere ir junto con La Libertad Avanza, propuso en muchas oportunidades que fuéramos juntos. Lo estamos proponiendo en la Provincia porque no queremos que la Argentina vaya para atrás. Y en la Ciudad ir divididos y no ir juntos le hace el juego al kirchnerismo”.

“Lo que está en juego es la oportunidad de que los porteños sigamos transformando la Ciudad, vamos a elegir legisladores que van a discutir temas como el Presupuesto, que el jefe de Gobierno tenga para obras como la línea F, si tenemos o no ficha limpia, cómo mejorar los hospitales, las guardias, el sistema de salud... Eso es lo que se debate en la Legislatura, es muy distinto a lo que se debate en el Congreso”, concluyó la exgobernadora bonaerense.