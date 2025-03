“Inmortal”: primer adelanto del nuevo disco de Los Pericos

Los Pericos acaban de presentar “Inmortal”, su nueva canción con la participación especial del artista mexicano Sabino.

La colaboración es el cruce ideal entre dos máximos exponentes de la música en Latinoamérica, que, con el característico sello reggae de Los Pericos y el estilo único de Sabino, han logrado una combinación perfecta.

Se trata de una celebración del amor eterno, de aquellas conexiones que permanecen intactas con el tiempo y de volverse a elegir. Con una melodía pegadiza y el sonido distintivo de Los Pericos, el tema formará parte de su próximo álbum.

Sabino deja su huella marcada en la canción con su lírica poética, aportando sentimiento a cada verso que interpreta.

“Ya conocíamos a Sabino como artista, pero cuando compartimos con él un festival en Querétaro entendimos que era la canción justa para hacer juntos. Le propusimos que sea libre y aportó su arte y musicalidad que elevó el tema a otro nivel”, revelan Los Pericos.

Por su parte, Sabino esclam: “Un sueño hecho realidad. Si le hubiera contado al Sabino de 15 años que algún día haría una canción con Los Pericos, no me habría creído. Es más, probablemente me habría reído y dicho: ‘Sí, cómo no’. Pero aquí estamos”.

“El reggae siempre ha sido un género muy especial para mí. Fue mi primer acercamiento a tocar, a sentir la música de otra manera. Y dentro de todo ese universo, Los Pericos fueron una banda clave en mi historia. Muchas veces los fui a ver tocar en mi ciudad natal, sin imaginar que años después compartiríamos una canción”, anexó.

Y completó: “Poder colaborar con ellos es un honor enorme, pero grabar el video en mi primera visita a Argentina lo hizo todavía más especial. Es de esas cosas que uno sueña, pero nunca sabe si realmente van a pasar. Y ahora que pasó, solo puedo decir que esto es un recordatorio de que la música es un camino lleno de sorpresas, donde los sueños de aquel morro de 15 años pueden volverse realidad”.

El videoclip fue grabado en Buenos Aires junto a Sabino, con la dirección de Sebastian Badino Lynch y 4bismo como casa productora.

Con una agenda intensa por Buenos Aires, Chile y Europa, Los Pericos se preparan para una gran cita: el sábado 16 de agosto en el Teatro Gran Rex porteño, con localidades a la venta desde este viernes 28 a través de TuEntrada.