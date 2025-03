Kicillof inauguró el edificio escolar número 250 desde el inicio de gestión

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este jueves el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 11 del municipio de Presidente Perón, donde además puso en funcionamiento un destacamento policial en la ciudad de Guernica. Fue junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; la intendenta local, Blanca Cantero; y la directora de la institución educativa Claudia Gómez.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Todo lo que estamos haciendo hoy en Presidente Perón, con inauguraciones que mejoran la seguridad, la salud y la educación, tiene un punto en común: no llegó el mercado a brindar soluciones, sino que fue el Estado el que invirtió para dar ampliar los derechos de miles de vecinos y vecinas”.

“Estas inversiones terminan con el mito de que todos los problemas de nuestra sociedad se pueden resolver desde el sector privado: cuando el Presidente aparece en las redes con una motosierra, lo que nos está diciendo es que no se realizarán las obras que den respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”, explicó el Gobernador.

A partir de una inversión de $ 476 millones, las nuevas instalaciones permitirán que la EES N°11 tenga un edificio propio para recibir a sus 482 estudiantes. El establecimiento, ubicado en el barrio de Villa Numancia, cuenta con seis aulas, patio y office para docentes.

“Lo edilicio no es lo único importante en el ámbito educativo, pero sí es fundamental para que tanto los estudiantes como los trabajadores de la educación se desarrollen con dignidad”, sostuvo Sileoni y agregó: “Invertimos para estar todos los días un poco mejor, convencidos de que la escuela pública bonaerense es el mejor espacio para que los pibes y las pibas puedan soñar con un futuro mejor”.

Asimismo, el destacamento policial del barrio El Roble contará con 15 efectivos policiales y permitirá fortalecer los patrullajes en la zona. A partir de una inversión de $ 219 millones se construyó el nuevo edificio en donde funcionará también una subsede del Comando de Patrullas.

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, inauguraron formalmente la remodelación de la sala donde funciona un nuevo tomógrafo para el Hospital “Dra. Cecilia Grierson”, que garantiza el acceso a estudios de diagnóstico por imágenes a los y las vecinas del distrito, sin necesidad de trasladarse a otras instituciones de la región.

“Es un día de celebración, porque estas obras que inauguramos en nuestro municipio junto al Gobierno provincial le mejoran la vida a la gente y le devuelven la esperanza por cumplir sus sueños: aún en momentos de dificultad, sabemos el rol indispensable que tiene la obra pública en una comunidad”, remarcó Cantero.

Por último, Kicillof subrayó: “No se puede mejorar lo que no se conoce, hace falta recorrer los barrios para comprender la diferencia de contar o no con una escuela en condiciones o con un tomógrafo ante una situación de emergencia: es por eso que, a pesar de todas las dificultades, las obras en la Provincia no se detienen”.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Trabajo, Walter Correa, y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; el director del Hospital Grierson, Alejandro Belleri; el secretario general de la CGT, Carlos Acuña; funcionarios y funcionarias locales.

Más tarde, Kicillof encabezó este jueves el acto de inauguración del edificio educativo N° 250 construido desde el inicio de la gestión. Fue en el marco de la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones de la Escuela Secundaria N° 9 del municipio de Ezeiza, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el intendente local, Gastón Granados; y la directora del establecimiento, Lorena Salazar.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Para construir edificios escolares no solo se necesitan recursos, sino también voluntad y decisión política. El Gobierno nacional dice que va a recibir US$ 20.000 millones del FMI y con ese dinero no piensa construir una sola escuela”.

“Hay un discurso que nos quieren imponer que dice que al Estado hay que destruirlo: pero el Estado no es algo abstracto, es esta y cada una de las 250 escuelas que inauguramos en estos cinco años en la provincia”, expresó el Gobernador y añadió: “Sabemos que no van a poder destruir esta escuela: vamos a estar junto a los pibes, las pibas y toda la comunidad educativa para cuidarla”.

A partir de una inversión de $ 1.321 millones, la institución a la que asistirán 845 estudiantes tiene una superficie de más de 500 metros cuadrados, donde se encuentran ocho aulas, dependencias administrativas, playón deportivo y espacios verdes. En tanto, se proyecta la construcción de una planta alta y nuevas dependencias.

Por su parte, Sileoni remarcó: “Para que los sueños de una comunidad se concreten tienen que coincidir con la decisión política de sus autoridades: no debe haber ejemplo más claro de esa comunión que el de inaugurar edificios educativos”. “Frente a un Gobierno nacional totalmente ausente, nosotros elegimos responder con obras, con ladrillos y con más calidad educativa”, agregó.

“Gracias al trabajo que realizamos con el Gobierno provincial, llevamos inaugurados más de 10 nuevos edificios en Ezeiza entre jardines de infantes, primarias y secundarias: eso es posible porque entre las prioridades de gestión se encuentra un compromiso profundo por la educación pública y por la ampliación de derechos de los jóvenes”, sostuvo Granados.

“Esperamos este momento durante mucho tiempo y hoy está ocurriendo: este nuevo edificio nos va a permitir tener un espacio de enseñanza propio y fortalecer la identidad de la escuela”, expresó la directora Salazar.

Por último, Kicillof sostuvo: “Estamos convencidos de que la educación es la principal herramienta que tenemos para brindar más oportunidades: todos los y las bonaerenses, sin importar su origen ni su condición económica, deben tener la posibilidad de estudiar en condiciones dignas”. “La escuela pública, gratuita y de calidad no se hace con ajuste y motosierra: se hace con un Estado presente que trabaja por la igualdad”, concluyó.

Asimismo, el Gobernador participó de la imposición del nombre “Maestro Luis Fortunato Iglesias”, elegido por la comunidad educativa en homenaje a un emblemático educador popular del distrito, para la Escuela Primaria Rural N° 4.

Participaron de las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; los subsecretarios de Educación, Pablo Urquiza; y de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; y la presidenta del Concejo Deliberante local, Dulce Granados.