Política | 28 mar 2025 Año electoral “Por las buenas o por las malas”: aseguran que Cristina y Kicillof “van a terminar acordando” El analista político Hugo Haime evaluó que “la sangre no va a llegar al río, porque no le conviene a nadie”. Por otra parte, sostuvo que “Macri tiene que decidir si el PRO va a existir o no va a existir”.

Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof.