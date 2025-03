Enclenque defensa de Milei por la criptoestafa: “Ahora es necesario tener más filtros”

El presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió escuetamente a la criptoestafa que lo tuvo como protagonista a mediados del mes pasado y ensayó un intento de defensa.

“No me puedo dar el lujo de cometer esos errores”, admitió el mandatario en una entrevista concedida a The Washington Post.

