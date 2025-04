“Coraje y mística”: Malena Galmarini abogó por un “peronismo de puertas abiertas”

La referente del Frente Renovador, Malena Galmarini, sentó postura en el marco de la interna peronista y advirtió que hoy por hoy “no hay nadie en la cabina de mando” del justicialismo.

La extitular de AySA dijo creer en un “peronismo amplio, de puertas abiertas, que mire menos para atrás y más para adelante; que pueda reconvertir a quienes pensaban de una manera y la evolución del escenario los haya corrido”.

“Hay muchos que se autoperciben peronistas: pero si venís del ARI, si venís del trotkismo. El problema es que no hay nadie en la cabina de mando”, graficó Galmarini en declaraciones al programa “No hay vara” del stream No seas neutral.

En este sentido, evaluó que “para conducir el peronismo en estos tiempos que corren, donde se degradan las instituciones democráticas y el Gobierno hace uso de todas las estrategias sucias a su alcance, hay que tener coraje y reconstruir una mística”.

“Pero no alcanza sólo con eso, hay que saber hablar con todos, ser tolerante y recoger lo mejor de las distintas visiones dentro del movimiento para la construcción de ese programa”, analizó.

“Tampoco alcanza solamente con reivindicar a un Estado que muchas veces no estuvo a la altura de las necesidades de la sociedad. El Estado debe ser más federal, más transparente y más eficiente. La gente tiene que sentir que el Estado llega a tiempo, no después”, acotó la esposa del excandidato presidencial Sergio Massa.

Del mismo modo, indicó que “el pueblo argentino hoy está sufriendo las consecuencias de un modelo que ya vivimos y que termina mal para todos. Los argentinos buscan respuestas a sus problemas concretos y a los generados por Milei, no alcanza con recordarles que vivieron mejor cuando gobernábamos”.

“Hoy más que nunca, como peronistas, tenemos que concentrarnos en lo que verdaderamente importa. Se trata de construir la unidad del campo popular, convocar a todas las voluntades agredidas por este Gobierno y defenderlos con propuestas concretas”, exclamó.

Finalmente, consignó que “como peronistas, no nos tenemos que olvidar de nuestra vocación por el hacer y no por el ser. Concebir al poder no como un sustantivo, sino como un verbo para la acción en favor de la felicidad del pueblo”.