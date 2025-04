Reeditan novela y antología de cuentos de Haroldo Conti

Emecé editores acaba de lanzar dos títulos de Haroldo Conti, ya disponibles en librerías: Sudeste y 10 Cuentos esenciales.

En la primera de las obras, el notable escriba propone un viaje hacia lo primitivo, lo salvaje, y lo esencial.

¿En qué mundo vivimos? Es difícil responder porque hay muchos. Sin embargo Boga, el héroe pasivo de Sudeste, lo sabe bien. Es un saber físico, inexpresivo, formado en un silencio interior que sólo es capaz de oír el suave llamado de la música fluvial.

Boga no es del todo un hombre –un hombre con nombre de pez no es otra cosa que un hombre-pez–, no tiene lo que los manuales de la civilización llaman una personalidad. Es una partícula de naturaleza que, como los camalotes que bajan del norte, se deja llevar.

El genio literario de Haroldo Conti, abrazado a un idioma de necesidad narrativa que apuesta todo a la precisión descriptivista, nos cuenta la infinidad de peripecias que surgen del tedio de la vida. Pero también nos muestra que el hábito es un arte humano, aunque en este caso con una salvedad: está totalmente dominado por la naturaleza del río.

Pescar, navegar, nadar, esconderse entre los juncos, encender un fuego en la orilla no son otra cosa que partes de un régimen de supervivencia primitiva que Boga asume con una perspicacia animal. Pero así como se dice que la ciudad es una selva, también hay que decir que la selva es una ciudad con sus leyes, sus peligros y su idioma propio.

El mundo de Boga es el agua, el barro, los peces, el barco y el tiempo, aquellas cosas con las que su cuerpo y su conciencia se confunden porque, como dice Conti, él y los hombres como él forman parte de “un todo inexorable”.

En Sudeste el hombre es la naturaleza. Los argumentos de Conti están a la vista porque para él naturaleza y hombre no se distinguen entre sí. Ninguna frase del libro lo expresa mejor que cuando describe un encuentro de dos hombres alrededor del fuego, escena primaria de la humanidad: eran “como dos ríos que acaban de juntar sus aguas después de mucho trecho.

10 cuentos esenciales

Que Haroldo Conti no haya sido un cuentista prolífico lo sitúa fuera del rendimiento por cantidad que suele darles a algunos escritores una valoración fabril. Entre sus cuentos hay aire que corre, pausas prolongadas, espera. Son los intermezzos del “andar” para ver y detenerse para contar, momentos de recolección selectiva y acarreo de la literatura de la vida, y de la que su padre viajante de comercio y cuentero— es la inspiración afectiva.

La distinción que establece Conti entre escribir una novela (“es como una vida que tengo que vivir”) y las facilidades comparativas del cuento, que se “pudre” si no se lo saca “maduro” en dos días, inclina el género breve hacia procedimientos espontáneos de ejecución posteriores a la condensación de la experiencia, es decir de la duración. Ese es el factor común de la potencia y el acto narrativo que Conti despliega en sus cuentos, y que no se viven como las novelas (en el sentido de estar viviendo lo que se escribe) sino que ya están hechos en el sentido de ya vividos.

En esa percepción íntima de los géneros, las novelas son productos de la actualidad mientras que los cuentos pertenecen al pasado.

Para esta antología —formato que le debe más a la cultura de la mutilación que a la de la curaduría artística— se han seleccionado diez cuentos: “Marcado”, “Ad Astra”, “La causa”, “Cinegética”, “El último”, “La espera”, “La balada del álamo carolina”, “Mi madre andaba en la luz”, “Perfumada noche” y “Bibliográfica”.

El autor

Haroldo Conti nació en 1925 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Fue maestro de escuela primaria, profesor de latín, empleado bancario, piloto civil, nadador, navegante y guionista de cine.

Se graduó en filosofía. En 1956 publica la pieza de teatro Examinado. Cuatro años más tarde recibe un premio de la revista Life por su relato “La causa”.

En 1962 gana el premio Fabril con su primera novela, Sudeste, y se convierte en una de las figuras de la llamada “generación de Contorno”.

Publica después las novelas Alrededor de la jaula (Premio Universidad de Veracruz) y En vida (Premio Barral, cuyo jurado integraban Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez) y los libros de cuentos Todos los veranos (Premio Municipal), Con otra gente y La balada del álamo carolina. Colabora con la revista Crisis.

En 1975 publica Mascaró, el cazador americano, que merece el premio Casa de las Américas. El 4 de mayo de 1976, tras el golpe militar, fue secuestrado y desaparecido.