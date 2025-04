Germán Martínez ponderó el rol “insustituible” de Cristina Kirchner en el armado opositor

El titular del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, destacó el rol del peronismo en general y de Cristina Fernández de Kirchner en particular como oposición al Gobierno de Javier Milei.

“Los peronistas vemos lo que tenemos enfrente y nosotros somos la principal oposición a ese modelo político, a ese modelo económico, a ese modelo social. Y también tenemos una obligación, que es tratar de ir procesando nuestras diferencias internas, aglutinando con lo que tenemos enfrente, para ofrecerle una alternativa política a los argentinos y las argentinas”, explicó el legislador santafesino.

En tanto, consideró que “esta es una etapa donde necesitamos dejar un poquito los individualismos, esta cosa de diva que a veces tiene la política y tratar de buscar mecanismos que nos permitan aunar criterios, sumar esfuerzo, buscar alto nivel de unidad, porque es lo que necesita nuestra representación política en función de Milei”.

“Tengo una mirada que, más que la resistencia, para mí Cristina es el principal capital que tenemos para construir todo”, exclamó Martínez en declaraciones a Infobae.

Al respecto, planteó que “vas a cualquier lugar de la Argentina y cuando se pregunta un nombre propio de un dirigente del peronismo opositor a Milei nombran a Cristina. Eso, en términos individuales, como personalidad política, es la figura más potente que tiene el peronismo desde Ushuaia a La Quiaca”.

“Después, a algunos les puede gustar más o menos algunas cosas, pero hay que partir de lo real. Tenemos una dirigente política como Cristina, que es, en todos lados, percibida como una referencia claramente opositora a Javier Milei. No es poco, al contrario, debería ser la base, el punto de partida, para sumar más ingredientes en el plan que tiene que tener el peronismo, que ante todas las cosas, tiene que ser opositor”, añadió.

En igual tenor, manifestó que “a nosotros nos eligieron para ser opositores a Milei. Intentamos ganar, no pudimos. La gente nos ubicó en el rol de oposición y tenemos que ser representantes fieles de lo que quiere nuestro electorado y nuestra base de sustentación política, que es ser opositores a Milei. Alguno le puede gustar más uno que otro y eso entra dentro de la legitimidad que tiene la democracia”.

“No digo que hoy no haya miradas que estén planteando otra cosa. Lo que digo es que no se puede negar un hecho de la realidad. Ahora lo que no se puede hacer es negar el rol -a mi criterio- fundamental e insustituible, que tiene Cristina en este momento. Porque, además, ella le pone un paraguas de blindaje a un montón de argentinos y argentinas que quieren a este peronismo en contra de Milei. Y Cristina expresa a ese peronismo ¿Podrá alcanzar o no alcanzar? Veremos con el desarrollo inmediato”, prosiguió.

De todos modos, explicó que “no hay que volverse loco con las instancias electorales. Las coyunturas electorales son importantes, pero así como llegan, se van, y lo que queda es la construcción política de representación hacia la sociedad. Y esa sociedad nos está pidiendo unidad para enfrentar a Milei y para construir una alternativa que le gane a Milei. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer”.