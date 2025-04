Según Adorni, el PRO está “en proceso de disolución”

El vocero presidencial y principal candidato parlamentario de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, justificó la decisión de no cerrar la alianza electoral con el macrismo en el distrito porteño, ya que el PRO está en “proceso de desintegración”.

“Hemos trabajado muy bien a nivel nacional. Pero en la Ciudad de Buenos Aires vamos separados el 18 de mayo porque no compartimos agenda. Hay temas como la Ley Bases en las que no coincidimos. Nosotros no vamos a hacer alianzas en ningún distrito para ganar elecciones. De ninguna manera”, exclamó el funcionario en declaraciones a LN+.

Al argumentar su postura de un PRO en “proceso de desintegración o disolución”, explicó que “perdió su identidad. Los últimos dos candidatos del PRO en la elección presidencial, que fueron Patricia (Bullrich) y Horacio (Rodríguez Larreta), no pertenecen más al PRO. Y su fundador, que es el expresidente Mauricio Macri, no participa de la elección. Por eso digo que el PRO está disolviendo. Son procesos políticos, no mucho más”, profundizó.

Por otra parte, le restó dramatismo al impacto en los mercados por los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. “Siempre dijimos que podían existir shocks externos que uno no maneja. Incluso nuestro programa tenía planteada la posibilidad de ocurrencia de estos eventos”, contextualizó.

“Ahora, cuando vos tenes superávit fiscal, las cuentas ordenadas, no gastas más de lo que entra y contás con un acuerdo con el FMI a punto caramelo, el impacto es menor. Sí, no se puede evitar la volatilidad. Pero si esto ocurría en otros gobiernos, hubieran estado cerca de reventar por los aires”, matizó.

Del mismo modo, dijo que la suba del Riesgo País “es parte de la volatilidad. No implica que el programa económico que llevamos adelante se vaya a modificar”.

“En todo caso, si esto fuera permanente, la única manera de combatir los shocks externos es haciendo las cosas bien o, de ser necesario, profundizando ciertas cuestiones: más ortodoxia, ajuste fiscal y más apuesta a lo que tenes. Eso sacó a la Argentina de un infierno”, cerró Adorni.