La Justicia rechazó el pedido de detención de Espinoza

El juez Fernando Caunedo rechazó la detención del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, luego de un pedido de la querella que representa a la denunciante Melody Rakauskas.

El abogado de Melody, Marcelo Abel Urra, había argumentado que su clienta es víctima de hostigamiento y persecución por parte del intendente en virtud de una denuncia presentada en su contra por la Municipalidad de La Matanza por violación de secretos.

“Me limitaré a dar respuesta al pedido de detención del procesado Fernando Espinoza que es rechazado…, El hecho de que el ente municipal de La Matanza como persona jurídica formulase denuncia en contra de la querellante a través de un apoderado o un representante, no sólo no se relaciona directamente con los hechos investigados en esta causa o la naturaleza particular y personal de las medidas cautelares dictadas, sino que se trata de una cuestión que debe ser debatida en el ámbito correspondiente y no éste”, agregó el juez Caunedo.

La causa a la que la denunciante refiere "hostigamiento": se trata de una citación al juzgado para ser notificada de la querella que se le inició por haberse robado 18 mil mails de la municipalidad, material que estaba en su computadora, que fue extraído por la policía y que ella jamás negó tener en su poder.

La denuncia la hizo en su momento, como corresponde, el abogado del municipio. “Es evidente que Rakauskas inventó otra mentira para tapar su robo de 18 mil mails durante los pocos días que estuvo en el municipio de La Matanza”, sostuvieron desde la defensa de Espinoza.

“Está notificada desde febrero y sabía que iba a ser citada para el paso legal imprescindible”, agregaron. La citación que le llegó a Rakauskas y por la cual se manifestó “hostigada”, es de la Justicia para que se notifique en audiencia de conciliación de la querella que la Municipalidad de La Matanza le inició por haberse apropiado, en forma clandestina y con evidentes signos de ayuda externa, de toda una base de correos electrónicos oficiales. Melody sostiene que “es una causa inexistente”, pero esos materiales los obtuvo la Policía Federal en una revisión de su propia computadora a la que ella accedió. Con la misma mecánica que utilizó en la falsa denuncia por abuso que hizo contra Fernando Espinoza, se manifestó “hostigada” y pidió la detención del intendente.

El propio Marcelo Urra, defensor de Rakauskas, reconoció anoche en declaraciones televisivas: “En el día de ayer, se presentó una persona en el domicilio de Melody, que dice ser un notificador del Juzgado Correccional Número 3 de La Matanza, para una audiencia de conciliación que es en el día de mañana. El querellante era el apoderado de la municipalidad que depende del intendente”.

“No tiene nada que ver con la causa en la que ella lo denunció”, apuntó el letrado, quien se plegó a la falsedad de su defendida al sostener que “es una causa inventada” e ignorar que en la computadora de Rakauskas estaban esos materiales y que ella fue testigo del momento en el que los extrajeron, situación por la que jamás planteó queja o denuncia alguna.