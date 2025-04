Jorge Macri: “Adorni como candidato me parece un buen vocero”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reiteró que el PRO “le pone el límite al kirchnerismo en la Ciudad” y criticó a La Libertad Avanza por sus diferentes posturas, de cara a las elecciones legislativas del mes que viene.

“Hace nueve elecciones que el límite al kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires lo pone el PRO. Lamento una división que ponga en juego la posibilidad de que el kirchnerismo gane en la Ciudad de Buenos Aires”, fustigó en declaraciones a TN.

Asimismo, puso de relieve que “es muy raro este concepto de los libertarios de que con el PRO de la Ciudad tienen profundas diferencias, pero con el PRO de la Provincia tienen suficientes coincidencias como para buscar un acuerdo”.

“No sé muy bien qué propone La Libertad Avanza, hasta ahora escuché una sola propuesta, que es la motosierra. No escuché otra. No escuché un proyecto de ley concreto, una propuesta para algo, y lo digo porque esta es una elección legislativa”, puntualizó.

Acto seguido, disparó contra el principal postulante libertario en CABA: “Manuel Adorni, como candidato, me parece un buen vocero. Quiero conocerlo como candidato, hasta ahora no escuché propuestas. La motosierra me parece una figura, ya medio antigua”.

“El enemigo es el kirchnerismo, es volver al pasado, al populismo. Por eso el PRO ha tenido una responsabilidad inmensa en el Congreso. Acompañamos al Gobierno en momentos muy difíciles”, remató.