“No a la carne desde Argentina”: La preocupante frase de una funcionaria de Trump

En medio de la guerra comercial y la polémica por los aranceles, una frase desde el gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió las alarmas en el plano local.

Se trata de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, quien vociferó: “No a la carne desde la Argentina”.

“No hay nadie que pelee más duro, con más inteligencia o de manera más estratégica por todos los estadounidenses que Trump”, sostuvo Rollins.

La funcionaria norteamericana afirmó durante una entrevista con Fox News: “Vamos a poner a Estados Unidos primero; no a China, ni a la India, no a la carne desde la Argentina, no a los productos lácteos de Canadá”.

Desafiante, presagió una “era durada” con la segunda presidencia de Trump.

Las declaraciones de Rollins se dan en medio de la puja comercial por los aranceles mínimos del 10 %, suspendidos finalmente por 90 días, pese a la relación cordial entre Trump y Javier Milei.