Espert entusiasmado por la “liberalización definitiva del mercado cambiario”

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, celebró los recientes anuncios económicos del Gobierno y consideró que configura “pisar el acelerador en el camino hacia una liberalización definitiva del mercado de cambio”.

En cuanto al impacto del final del cepo en el ciudadano de a pie, indicó que “le va a cambiar porque el crecimiento que tengamos va a ser un crecimiento mucho más sostenible, mucho más sano, sobre bases más genuinas. La economía va a crecer más con esto. Esto ayuda al crecimiento”.

“Elimina restricciones, pone menos trabas, elimina impuestos, como la percepción que había de ganancias para la compra de dólares para atesorar. Eliminar un impuesto en Argentina es espectacular por más pequeño que sea, porque la gente está harta de pagar impuestos. Es más inversión, más flujo económico, más circulación de mercadería”, exclamó el legislador ultraoficialista en declaraciones a Clarín.

En cuanto a la reacción de los mercado, recalcó: “No voy a frotar la lámpara, pero la gente tiene que tener claro que acá no va a pasar nada que le genere miedo, terror o pánico. No esperen disrupciones de ninguna manera. Esto no hace para eso, todo lo contrario. Se hace para que el modelo de la libertad también llegue a la política cambiaria”.

En cuanto a la salida transitoria del 2018, puntualizó que ahora es distinto porque “tenemos un líder que tiene una claridad meridiana sobre lo que hay que hacer. Dice en campaña lo que va a hacer, llega al Gobierno y lo hace. Y esto es central”.

“Y es clave para que esta vez sea diferente haber terminado con el déficit fiscal. Estábamos hablando de cinco puntos del producto en el año 2023 antes que asumiera Milei y el déficit cuasifiscal, otros 10 puntos, también se terminó. Sin confiscación de depósitos, sin hiperinflación. Las metas que el gobierno se ha propuesto sobrecumplen las metas que le pide el Fondo”, ensalzó Espert.

Luego consideró que “Milei está reescribiendo los manuales. Él asume con un bloque de menos de 40 diputados sobre 257 y 7 senadores sobre 72. Sin intendentes, sin gobernadores, con algunos concejales. Y sin embargo hace un ajuste fiscal y cuasifiscal inédito en la historia argentina y apenas comienza este año, año electoral, qué dice, vamos a liberar el cepo. Es así y está perfecto que sea así”.