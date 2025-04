Milei anunció el regreso de las retenciones: “Avísenle al campo que liquide ahora”

El presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó el regreso de las retenciones al sector agroexportador, al tiempo que desdramatizó los aumentos en la economía doméstica tras la salida del cepo.

“Avísenle al campo que si tiene que liquidar, lo haga ahora porque en junio vuelven las retenciones”, exclamó el líder libertario durante una entrevista concedida a uno desus alfiles mediáticos en el aire de El Observador.

💬 @JMilei: "En junio vuelven las retenciones que se bajaron transitoriamente, así que el campo mejor que se apure a liquidar"



Asimismo, dijo que “tenemos un compromiso con los argentinos para bajar los impuestos, de hecho bajamos 13 impuestos”.

“Si sube el precio de la papa, ¿va a derivar en inflación en toda la economía? El dólar es un precio más. Durante 90 años los argentinos acertaron usando ese modelo, pero pensar de esa manera de ver al dólar como un indicador líder está mal”, acotó.

En este sentido, manifestó que “si no modifico la cantidad de dinero, los precios no tienen por qué subir. Y si hay cambio de precio relativo, va a tener que bajar la demanda de otro y, por lo tanto, su precio. No varía porque no varía la cantidad de dinero. Si yo no aumento la cantidad de dinero, los precios reales no tienen por qué aumentar”.

En cuanto a la salida del cepo, celebró que es “un día tan especial donde hoy somos más libres” porque “rompimos otra cadena más”.

“Este cepo que se puso al final del gobierno de Mauricio Macri con Hernán Lacunza generó un monstruo cambiario con el que defaultearon una deuda en pesos. Algo inédito. Y luego el kirchnerismo hizo del cepo que Alcatraz pareciera un juego de niños. Desarmar este cepo implicaba quitar varias capas, cosas que empezamos a hacer desde el primer día, y bueno, huy definitivamente liberamos el mercado de cambios, sin especulación política”, detalló el líder libertario.

Luego puso de relieve que “teníamos que ser prudentes para eso y teníamos la convicción que para el 31 de diciembre de 2025 el cepo no debería existir, que el 2026 deberíamos arrancar libres”.

🗣️ "Recibimos ataques especulativos de que el dólar se iba a ir a $3000": @JMilei criticó las 'barbaridades' y 'mentiras' de algunos economistas argentinos.



“Encaramos esa operación donde le planteamos al FMI un acuerdo inédito incluso para ellos porque (el dinero) no era para hacer frente a un desequilibrio fiscal, sino que en este caso era totalmente distinto”, anexó en torno al nuevo endeudamiento con el organismo multilateral de crédito.

Por otra parte, estimó que promediando el 2026 “se terminó el problema de la inflación para la Argentina”.