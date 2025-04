Anticipan que la baja de la inflación “va a ser necesariamente más lenta”

El economista de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, expresó que “la apertura del mercado estuvo en línea con lo esperado por la mayoría” y “no fue traumático ni mucho menos” tras la salida del cepo.

Luego consignó que “el tipo de cambio es un precio más, pero no igual a otros precios”, ya que forma parte de los mecanismos de transmisión de la política monetaria”.

“El tipo de cambio impacta directamente el precio de lo que se exporta y lo que se importa. En ese sentido, no es un precio más”, aclaró, para luego dar cuenta que la corrección del tipo de cambio oficial “probablemente tenga impacto en precios”, sobre todo porque se venía utilizando como ancla cambiaria.

“Hay un ajuste del tipo de cambio oficial. Después, si se le quiere poner otro nombre... Está claro que hubo un ajuste y la brecha se cerró con el oficial moviéndose hacia arriba y los financieros hacia abajo”, anexó en torno a la devaluación del peso.

También consideró como “poco feliz” la frase de Javier Milei al anunciar el retorno de las retenciones. “Se lo podría haber ahorrado esta semana, al menos. Demuestra desesperación, debilidad. Y políticamente va a pagar costos por decir eso”, sopesó Caamaño en declaraciones a la AM 950.

Consultado por la inflación, estimó que “vamos a tener una reaceleración de algunos meses. Hay que ver cuánto. El 3,7 % de marzo fue un mal número, pero puede ayudar a acomodar lo que venga después. Luego va a empezar a bajar otra vez, pero con este esquema, la baja de la inflación será necesariamente más lenta”.

De todos modos, evaluó que el nuevo esquema “es mucho más sustentable”, aunque reconoció que tendrá “impacto inicial negativo en la inflación y probablemente también en la actividad; es un cambio de esquema, no es gratis. Pero es mucho mejor que el que teníamos”.

“¿Está preparada la Argentina para el sistema de flotación que se ha impuesto ahora? Con ancla cambiaria y si la sostenés, las fluctuaciones tienen que ser mucho más limitadas. Además, es un esquema con bandas, no es flotación totalmente libre. Probablemente no hayan podido ir a una flotación sucia por el tema de la negociación con el FMI. Teniendo ancla fiscal, todo debería ser más fácil. No deberíamos tener tantos problemas”, sentenció el especialista.