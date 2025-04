Olavarría: Presentaron el Consejo Municipal de Discapacidad

Este miércoles, con sede en el Centro Cultural Municipal “San José”, se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Municipal de Discapacidad, recientemente creado por Ordenanza Nº 5488/24.

La presentación fue encabezada por la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, y el director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires Raúl Lucero.

Se encontraban presentes la secretaria y subsecretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini y María José Maidana, respectivamente y la directora de Discapacidad y Personas Mayores Laura Arbillaga, integrantes del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad (COPRODIS) y referentes de distintas instituciones involucradas en la temática.

Participaron referentes de Escuela Nº 502, Nº 503, Nº 504, Nº 505, Centro de Formación Integral, IDEO, CORIM, Helen Keller, La Casa de Helen, Centro de Adaptación Laboral “Teresa de Calculta”, Centro “Un Día Nuevo”, Ilusiones, Talleres Protegidos, Juntos por Vos, Crecer Juntos, CEAT, Asociación Olavarriense de Hipoterapia, EICEA, Familias TDAH, CORPI. Inspección de Gestión Especial Estatal y de Gestión Especial Privada, Inspección de Jefatura Regional de Gestión Privada y de Gestión Estatal.

Cabe recordar que el intendente Maximiliano Wesner en la apertura de sesiones legislativas había mencionado la creación e implementación del Consejo Municipal de Discapacidad.

Por su parte la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, en el marco de este encuentro, en primer lugar agradeció “la invitación para conformar el Consejo de Discapacidad, lo digo en representación del Intendente que quería estar presente pero tuvo que viajar a La Plata” y al mismo tiempo consideró que “es muy importante lo que está sucediendo hoy, es un trabajo de mucho tiempo, que comenzamos en el Concejo Deliberante en el año 2023, era parte del Concejo en ese momento, así que de una manera me siento parte del inicio del Consejo de Discapacidad”.

También en otro párrafo agradeció la presencia de Raúl Lucero (director de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad) “es alguien muy importante del área que seguramente ustedes conocen y para nosotros es súper importante, te agradezco en nombre de Maxi, que puedas estar presente en este primer encuentro para contarnos de las experiencias y dinámicas de constitución de estos Consejos de Discapacidad”.

Este encuentro “nos va a dar un primer comienzo, una mirada de conocer como son esas dinámicas de trabajo tan necesarias para poder construir en conjunto. Nosotros en el Municipio de Olavarría contábamos con una Ordenanza del año 1998 que había dejado de aplicarse hace muchísimo tiempo, sobretodo porque tiene una constitución muy compleja de conformar con actores que en algunos casos no tenían sentido que estuvieran constituyendo ese consejo, y conceptualmente creo además que ya está vieja, podemos decir que tenía conceptos que ya no se utilizan, que no tienen que ver con esta perspectiva de discapacidad que todos queremos darle al Estado Nacional, Provincial y Municipal.”

Además agregó que “tienen que ser espacios de construcción, de mirada colectiva, sabemos que falta muchísimo en el Partido de Olavarría, seguramente los primeros encuentros sean para contar lo que está sucediendo y todo lo que falta, también que ese faltar se convierta en una transformación donde todos en conjunto podamos pensar políticas públicas integrales, y podamos darle una mirada constructiva”.

Landívar aclaró que “no es un organismo del Ejecutivo, es un organismo consultivo, colectivo que lo armamos, pensamos y trabajamos entre todos. En Olavarría somos ejemplo en la provincia de Buenos Aires de lo que es la Mesa Local contra la Violencia, que hace muchos años que acá se trabaja en conjunto con las mismas dinámicas de construcción, tenemos que ser también ejemplo en la provincia en cuanto a la conformación, trabajo y el contenido que le demos a este Consejo de Discapacidad”.

Mientras que Raúl Lucero, director provincial de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad, expresó su agradecimiento “al Municipio, por la invitación a este Consejo, que constituye una herramienta para acompañar a la gestión”.

“Celebro la decisión en tiempos tan complejos donde tal vez el aislamiento, el individualismo, el sálvese quien pueda, la no escucha, la intolerancia, y puedo seguir, busca instalarse en las comunidades. Este Consejo, en cambio, intenta ser una manera de comunicarse con las comunidades. Celebramos esta conexión que nos demanda el territorio. Estuvimos en reiteradas oportunidades, y hoy la gestión de Maximiliano Wesner y su gabinete han asumido este desafío con muchísima humildad, y nosotros también. No venimos a enseñar, venimos a compartir”, destacó el funcionario.

“Venimos para escuchar, entendemos que son procesos que se enriquecen cuando se construye en confianza. Es difícil pensar en espacios comunitarios colaborativos donde no prime la confianza”, sostuvo Lucero.

Para concluir, el funcionario expresó “simplemente vinimos a compartir, a responder consultas, preguntas, a escucharlos sobre cómo habitan, cómo procesan estos espacios las organizaciones que trabajan con discapacidad. Lo más importante es agradecer al Intendente Wesner por hacer este lanzamiento, agradecerle a ustedes, por estar presentes, nosotros humildemente venimos a compartir y escuchar lo que de ahora en más se ponga en marcha. Gracias y estamos a disposición”.