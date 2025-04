Vidal afirmó que “el PRO es garantía de racionalidad”

La diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, sentó postura en torno al posible acuerdo electoral con La Libertad Avanza y destacó la potencia autónoma de la fuerza comandada por Mauricio Macri.

“Cuando hablamos de equipo no hablamos de equipo porque sí. Incluso más allá de los dirigentes más conocidos, acá hay miles de dirigentes en todo el país, intendentes, gobernadores, concejales, legisladores, diputados provinciales, mucha gente joven, gente nueva que se va mostrando que también viene a renovar y a mostrar un nuevo PRO”, enfatizó.

En torno al posible entendimiento con los libertarios a nivel bonaerense, explicó que “esto no es una decisión de dos o tres dirigentes, es una decisión de todo el PRO. Qué es lo que queremos hacer a futuro”.

El PRO “tiene vocación de apoyar al gobierno y de ir juntos, con lo cual no hay contradicción. Espero que logremos trabajar juntos”, prosiguió la exgobernadora bonaerense.

En igual tenor sostuvo que “el PRO hoy es garantía de que el cambio se sostenga en el tiempo. El PRO es garantía de la racionalidad, de que el cambio no descarrile, de que el cambio no se convierta en autoritarismo”.

“Entendemos que a nivel nacional se votó al presidente Milei y que tenemos que ayudarlo, pero no es desapareciendo como lo ayudamos. Lo ayudamos siendo más fuertes, haciendo que esa cartera de dirigentes en todo el país pueda ayudarlo a hacer un límite al kirchnerismo”, reiteró la legisladora.

Por otra parte, advirtió que es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien no quiere acuerdos: “Eso es un hecho, no es una opinión, no es un rumor”.

“En siete cierres electorales en todo el país, incluyendo la Ciudad, La Libertad Avanza decidió no ir con el PRO. Cuando hay decisión de apoyar y cuando hay decisión de ir juntos, no puede ser una fecha de elección lo que define o no que estemos juntos o el acompañamiento”, planteó.

Finalmente, aseveró que “la prioridad siempre es el ciudadano, no los partidos políticos. Yo siento que en la decisión de la Ciudad se priorizaron los intereses del partido La Libertad Avanza a los intereses de los porteños. Y eso fue un error”.