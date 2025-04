Gremiales | 18 abr 2025 Paritarias Objeciones a la pasividad de UPCN: “Arrepentirse no alcanza, hay que pelear” “Con buenos modales y presentando notitas no vamos a recuperar nada de los salarios que nos robaron. El Gobierno no sabe de diálogo, lo único que entiende es el lenguaje de la fuerza”, aseguró el titular de ATE nacional, Rofoldo Aguiar.

Férrea postura de ATE.