Francos: “Tenemos que aprender a manejarnos sin estar tan pendientes del dólar”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desestimó los cuestionamientos y algunas predicciones ante la salida del cepo y planteó que “la realidad es que el dólar se mantuvo”.

“Esto que pensaban que el dólar se iba a ir hacia la banda de arriba, o como la propia expresidente Kirchner dijo ‘Qué devaluación te mandaste, che, Milei’. Todo lo que suponía, como todo lo que ha supuesto desde que fue gobierno hasta ahora, es todo equivocado”, exclamó el funcionario.

“El dólar se mantuvo, prácticamente, en los mismos valores que ya tenía el oficial. Si hubo una devaluación, fue muy pequeñita. Así como pudo haber una devaluación del peso, en todo momento puede haber una sobrevaluación, ¿no?”, prosiguió el titular de la mesa ministerial.

Acto seguido, aseveró que “los argentinos estamos acostumbrados a juzgar la economía por los vaivenes del dólar. Ninguna de esas cosas se confirmó. Pero sí confirmamos otras cosas. Cuando los productores de alimentos quisieron vender con 10 % de aumento, los argentinos dijeron ‘no, hasta acá llegaste, con ese precio no te compro’. Y los productores tuvieron que recalcular y sujetarse a las posibilidades del mercado”.

“Cuando les llegaron los precios con aumentos a las grandes cadenas de comercialización, les dijeron ‘pará, flaco, no podes aumentar el 10 % así nomás: el dólar no aumentó. No me vengas a cargar a mí por lo que vos pensás que tiene que valer el dólar o lo que cristina cree que tiene que valer el dólar’. Cristina dijo 30 %, ¿no?”, inquirió.

Así las cosas, explicó que “la economía argentina no es el dólar; la economía argentina es, más bien, la producción de bienes y servicios y el consumo, y eso está medido en pesos. Eso hay que cambiarlo: por ejemplo, en Brasil no le dan ninguna importancia al dólar, se manejan con el real, y punto”.

“Tenemos que aprender a manejarnos sin estar tan pendientes del dólar, y mucho menos cuando el mundo está convulsionado por los que viene planteando el gobierno de Donald Trump”, cerró el ministro coordinador.