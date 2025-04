En una emotiva misa celebrada en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva despidió a Francisco con un emotivo mensaje en el que destacó que “se nos fue el Papa de los pobres, de los marginados, de los que nadie quiere, de los que muchos excluyen”.

Tras ponderar la coherencia de Francisco a lo largo de su pontificado, lo caracterizó como “el padre de todos, el padre de la misericordia”.

“Nos enseñó que Dios nos ama con locura y entrega la vida por nosotros. Nos insistió con la cultura del encuentro, con tender puentes. El Papa fue nuestro padre. El padre de la alegría, el que nos decía que los cristianos no podíamos tener cara de vinagre ni andar quejosos o apesadumbrados”, puntualizó.

Acto seguido, reflexionó: “Qué contradictorio parece estar hoy nuestro corazón. Celebramos la Pascua, pero al mismo tiempo el dolor es grande porque se fue nuestro padre. El Padre nuestro. El padre de los argentinos, al que no siempre comprendimos pero profundamente amamos”.

“Él disfrutaba estar con la gente. Estar ayer (domingo) en la Plaza San Pedro con la gente es lo mejor que le puso pasar porque se llevó al cielo”, prosiguió.

🙏🏽 #Pesar | García Cuerva: “Se nos fue el Papa de los pobres, de los que nadie quiere”



📌 https://t.co/gIz2jxFmhf pic.twitter.com/XREQrIwd5s — ANDigital (@ANDigitalOK) April 21, 2025

“El mejor homenaje que podemos hacerle es dejar de enfrentarnos todo el tiempo. Que Francisco se vaya al cielo con la tranquilidad de que sus hijos van a tratar de vivir esa unidad nacional tan pendiente entre nosotros”, prosiguió el líder religioso.

En igual tono, instó a que cada argentino tome el compromiso de ser “un poco Francisco”, adoptando su mirada compasiva hacia los más necesitados y construyendo una Iglesia más inclusiva:

“Tenemos que tomar conciencia de que la Iglesia debe ser un lugar para todos. No discriminar ni dejar a nadie afuera. Estar atentos a nuestros hermanos más pobres, a los que nadie quiere. Todos tenemos que ser un poco Francisco”, insistió el prelado.

Finalmente, reveló que las veces que se encontró con el Papa “nunca” hablo de su visita a la Argentina pero aclaró: “Supe de sus ganas, pero nunca lo hablamos. Lo hice por respeto, no me parecía que me correspondía a mí hablar del tema”.

“Fue padre del mundo y eso nos costó a los argentinos. A Bergoglio no lo dejamos ser Francisco”, remató García Cuerva.