Tras rubricar el nuevo endeudamiento, Caputo se reunió en Washington con la titular del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro en Washington, Estados Unidos, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco del inicio de su participación en las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial 2025.

Durante la reunión, de la que también participaron el viceministro José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el presidente y vicepresidente del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning y el representante argentino ante el FMI, Leonardo Madcur, compartieron la visión sobre la positiva reacción del mercado a la implementación del nuevo programa, confirmando la “solidez” del mismo, incluso en “un contexto global más desafiante dada la alta volatilidad en los mercados”.

Asimismo, conversaron sobre “la importancia del FMI en su rol para preservar la estabilidad financiera internacional sobre todo apoyando a los países con buenas políticas como el caso de Argentina”.

De acuerdo a lo informado por el Palacio de Hacienda, en este primer encuentro después de la aprobación del programa, “hubo un reconocimiento por parte de las autoridades del FMI a todo el equipo económico y se destacó la importancia de continuar trabajando en conjunto constructivamente”.

