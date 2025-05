Política | 4 may 2025 Legislativas 2025 Santoro convocó a “superar la lógica de la grieta” “No quiero que me vote ningún ‘anti’. Tenemos una visión proactiva y constructiva. Uno de los problemas de la Argentina en los últimos años es definirse por lo que no sos”, expresó el candidato a diputado porteño por Es Ahora Buenos Aires.

Leandro Santoro.