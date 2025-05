Objeciones a la liberación de dólares: “Esto no es un blanqueo, es un negreo”

El economista Pablo Ferrari cuestionó la decisión del Gobierno de habilitar el uso libre de dólares sin controles para el uso doméstico.

“El cepo, la administración cambiaria, el blanqueo, son hijos de la restricción externa”, contextualizó el integrante de Economía Política para la Argentina (EPPA) y planteó que “el blanqueo reciente, que juntó aproximadamente 23.000 millones de dólares, no alcanza para sostener este modelo. Y tampoco el nuevo endeudamiento con el FMI”.

Acto seguido, aseveró que “esto no es un blanqueo, es un negreo. Pasamos a una situación donde no hay que declarar, no se sabe de dónde viene el dinero”, lo cual abre la puerta a maniobras peligrosas: “Somos todos potenciales Pablo Escobar que pueden comprar lo que quieran”.

“Evidentemente, hay un camino sinuoso hacia (las elecciones de) octubre. No se trata sólo de liberar dólares, sino de habilitar una economía paralela sin control ni transparencia”, disparó.

Consultado por Canal E sobre si esto podría llevar a Argentina a ingresar en una lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), respondió: “Puede ocurrir. Argentina ya está en un listado gris y esto podría empeorar la situación”.

“El GAFI es una institución transnacional, hija de un proceso de globalización, y hoy todas estas instituciones están en discusión a partir de las políticas de (el presidente de EE UU) Donald Trump”, acotó Ferrari.

Por último, puso de relieve que “no todo se puede analizar en función de tasas y tipos de cambio. Hay que observar tensiones más profundas, como las que existen hoy en torno al Polo Norte, o las concesiones geopolíticas como la cesión de la Antártida”.