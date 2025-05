Política | 13 may 2025 La Argentina de Milei Jorge Macri advirtió que las mejoras macroeconómicas “aún no llegan al ciudadano de a pie” “El rumbo lo marca el líder; pero el ritmo lo define el último de la fila”, indicó el jefe de Gobierno porteño. También advirtió que el “respeto del PRO” al Gobierno nacional no es recíproco.

