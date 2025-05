Funcionaria de Kicillof criticó la inacción del PJ bonaerense: “Tres reuniones en dos años y medio”

La directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal del Ministerio de Trabajo de la Provincia y consejera de la Juventud del PJ bonaerense, Macarena Kunkel, ensalzó a la gestión del gobernador Axel Kicillof como “ejemplo de resistencia y esperanza” frente al ajuste de Nación, al tiempo que reclamó un “rol más activo” del peronismo provincial.

“Axel fue un sobreviviente de la hecatombe electoral de 2023, y eso lo convierte en un liderazgo central para el futuro del peronismo”, caracterizó la funcionaria en declaraciones a Uno Tres Cinco, Streaming Bonaerense.

Asimismo, puso de relieve que “la Provincia hace un esfuerzo inmenso para ser escudo frente al retroceso de derechos que propone Javier Milei”, al tiempo que aeveró que “nos quieren hacer creer que no hay futuro, pero desde la gestión provincial trabajamos todos los días para que lo haya”.

“No alcanza con resistir; hay que construir una esperanza y para eso Axel es una figura que debemos defender, consolidar y proyectar”, acotó Kunkel.

En ese sentido, criticó con dureza la falta de respaldo que algunos sectores del propio oficialismo brindan al gobernador: “Me cuesta mucho entender por qué no lo defienden. Axel no genera conflictos internos, tiene templanza, escucha a todos los sectores y está todos los días en la gestión. Me parece que hay que prestar atención a quién encabeza un impasse, y hoy ese liderazgo lo tiene Axel”.

“Si Milei nos ganó por más de 11 puntos en el ballotage, incluso estando más o menos unidos, hay que hacer una reflexión profunda. Estamos complicados si no repensamos lo que tenemos que hacer”, puntualizó la directora.

En igual tesitura, manifestó que “el PJ no se reúne. En dos años y medio se juntaron solo tres veces. Algunas cosas pasaron en ese tiempo y hubiera estado bueno charlarlas”.

“El PJ es una herramienta política. En distritos como Florencio Varela, donde milito, es el centro de la vida política, un ámbito de debate y organización”, graficó, para luego aclarar quelas tensiones internas no son promovidas por Kicillof: “Todo lo contrario. Tiene una gran paciencia, incluso cuando desde sectores de su propio gobierno no lo defienden. Ojalá quienes tienen que sentarse a acordar lo hagan, porque es lo que espera la sociedad”.

Aunque reivindicó el legado de Cristina Fernández de Kirchner “una referencia que no vamos a perder”, insistió en que hoy la conducción debe dar lugar a nuevas figuras y liderazgos. “Axel es un emergente de ese proceso político, y todos los días le hace honor a esos 12 años y medio de gobierno”, reiteró.

Finalmente, evaluó que “hay un ataque feroz a las juventudes, a las universidades, a la organización colectiva. Incluso cuando hay políticas ‘para los jóvenes’, son regresivas: recorte de becas, baja de imputabilidad, precarización”.

“Los jóvenes tienen que soñar con una vida digna en nuestra patria. Eso nos tiene que doler, pero también nos tiene que ocupar”, finalizó.