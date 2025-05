Adorni votó, rompió la veda y habló del video fake: “No hay que hacer tanto escándalo”

Manuel Adorni votó por primera vez como candidato, en este caso a legislador por La Libertad Avanza, espacio en el cual encabeza la lista de aspirantes a una banca en la Legislatura porteña, y en su primera declaración ante los medios dijo que fue “increíble votarme a mí mismo” y automáticamente rompió la veda electoral.

Luego habló de la denuncia de Mauricio Macri respecto del video hecho con inteligencia artificial, difundido presumiblemente por los trolls de LLA y que hablaba de la decisión del expresidente de bajar la candidatura de Silvia Lospennato, al tiempo que recomendaba votar por el propio Adorni a raíz del avance del kirchnerismo en la Ciudad.

“Videos con pavadas y con fake news hechos con inteligencia artificial está lleno en todos lados, al video lo vi esta mañana, así como hay de otras fuerzas… por supuesto que lo deseable es que no pase pero, cuando sucede, es reprochable y repudiable que acusen a una fuerza política de haberlo creado”, indicó.

Luego el candidato fue aún más contundente, y si bien no dijo que se dejen de llorar, como el presidente Javier Milei, exclamó: “No hay que hacer tanto escándalo tampoco”.

Consultado sobre sus sensaciones como aspirante a una banca en el mundo de la político, expuso que “venimos del sector privado, para mí es todo nuevo, es increíble verme en una elección, yo extraño mucho la radio”, y agregó que “estamos contentos por lo hecho y por lo que estamos haciendo”.

Finalmente relató cómo seguirá su jornada: “Mi día es ir a comer algo a mi casa, ver si tengo algo en la heladera y, si no, me pido algo, y después me iré al búnker al hotel a ver al Presidente y a esperar los resultados, iré más o menos a las 5 de la tarde, no tiene mucho sentido ir antes”.