Carrió: “Tengo la certeza de que esto va a terminar muy mal”

La diputada nacional de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, sentó postura tras los comicios porteños y planteó que “el ausentismo está marcado en todo el país y refleja un declive de la democracia”.

En este sentido, evaluó que existe “un cansancio inducido a través de la propaganda y de los distintos circuitos de información hacia un declive total de la democracia y un desprestigio sobre la totalidad del Estado”.

“Veníamos de tiempos de una izquierda donde vale todo, y ahora estamos con el ciclo contrario de una derecha del vale todo”, comparó ‘Lilita’ en declaraciones a CNN Radio.

Además, indicó que lo que ganó el domingo “es un gobierno del vale todo para ganar una elección, un gobierno de crear polarizaciones falsas y que recurrió a fake news para derrotar a un adversario que puede ser socio”.

Respecto del escenario económico, señaló que “la estabilidad del dólar y el dólar barato rinde frutos”, pero advirtió que “esto ya lo vivimos con el gobierno de Menem” y alertó que “vamos a terminar con una invasión de productos chinos que terminará con la industria argentina”.

“Tengo la certeza de que esto va a terminar muy mal porque la invasión de productos chinos más la no acumulación de reservas del Banco Central termina mal antes o después para una parte de la sociedad argentina”, insistió Carrió.

“Ahora estamos muy bien porque es la época de balanza comercial positiva, pero así no funciona un país porque no hay suficientes exportaciones. No están ingresando dólares y estamos sacando dólares con la importación y el turismo”, argumentó.

En tanto, puso de relieve que “los votantes descreen de todo porque ha prevalecido una concepción materialista del poder. Eso lo vamos a ver muy bien en las elecciones de provincia de Buenos Aires con la disputa de La Libertad Avanza contra el kirchnerismo”.

Consultada sobre el rol de Mauricio Macri, dijo que “ya fue presidente y no hay que forzar los ciclos”, y dijo que le parece bien “que se haya elegido este momento para la Ciudad porque el Gobierno de CABA tiene que seguir gestionando y mejorar la gestión. Salir de lo nacional es sacarse un peso de encima porque hoy o en octubre iba a tener la misma elección”.

“No creemos en La Libertad Avanza, ni en lo que son ni en lo que piensan. La Libertad Avanza es carnívora, cruel, no va a querer hacer el acuerdo y se va a querer llevar todo porque todo vale”, sentenció la diputada nacional con mandato cumplido.