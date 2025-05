Dura advertencia de un intendente peronista: “Mal nos va ir si seguimos cerrando el partido”

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, participó este martes del Congreso Nacional del Partido Justicialista y advirtió que “el peronismo está al borde la fractura”.

El encuentro se realizó por primera vez de forma virtual mediante Zoom, a pesar del pedido formal de Gray para que se hiciera de forma presencial.

“El peronismo será revolucionario o no será nada, y no me imagino haciendo una revolución por Zoom. En vez de abrirnos y escucharnos, para cumplir como simples burócratas, nos encerramos en un Zoom”, cuestionó Gray durante su intervención ante una pantalla en la que solo se podía ver una multitud de recuadros con rostros en movimiento.

El Partido Justicialista Nacional convocó a un Congreso partidario por Zoom. Yo había pedido formalmente que se realice de manera presencial. No hay que tenerle miedo ni a la discusión ni al debate. Hay que abrir el partido. pic.twitter.com/GCVCtniCXu — Fernando Gray (@fernandogray) May 20, 2025

El cónclave justicialista iba a realizarse el 25 de abril en el microestadio del Club Ferro Carril Oeste, sede en la que el PJ ya había realizado sus congresos en varias oportunidades.

Sin embargo, la presidencia del Consejo Nacional Federal y el Congreso Nacional del Partido Justicialista resolvieron postergarlo. En ese marco, el jefe comunal le solicitó formalmente al presidente del Congreso Nacional del PJ, Gildo Insfrán, que suspenda esta convocatoria y se cite a una reunión presencial en la que esté garantizada la participación de los congresales, reclamo que no tuvo lugar.

En el encuentro vía Zoom, el intendente de Esteban Echeverría advirtió: “Hoy deberíamos estar debatiendo cómo defender al pueblo argentino de los permanentes abusos de este gobierno”.

“Sin embargo, estamos en un Zoom, viendo cómo intervenimos distritos para, en algún caso, meter listas por la ventana y, después, esas mismas listas salen últimas, pero no importa, hacemos perder la elección”, alertó.

Asimismo, indicó: “Todo esto es la antesala de querer repetir la misma historia; hacer las listas a dedo. Lamento decirles a las compañeras y los compañeros de todo el país que estos caprichos nos ponen al límite de la fractura en la provincia de Buenos Aires. Mal nos va ir si seguimos cerrando el partido, digitando a dedo las listas, callando a quienes piensan distinto y mirando para otro lado frente a las enormes dificultades que vive nuestro país”.

Por último, en su intervención, Gray concluyó: “Yo no estoy para calentar sillas, estoy para dar la discusión. A mí no me vengan con que esto es peronismo. El peronismo es otra cosa, y voy a luchar toda mi vida por el peronismo de Perón, de Eva Perón, de Néstor, de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”.