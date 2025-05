Política | 22 may 2025 Interna peronista “¿No me avisás porque banco a Cristina?”: El furioso reproche de una diputada K a Larroque La legisladora Soledad Alonso estalló contra el ministro porque realizó una recorrida en Campana tras el temporal –distrito del que es oriunda-, pero no la invitó y se quedó afuera de la foto.

La recorrida de Larroque, motivo de discordia.