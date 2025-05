Jornada nacional de lucha: “No queremos sueldos de hambre”

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, junto a organizaciones sociales, sindicales y organismos de derechos humanos, realizaron este jueves una multitudinaria protesta frente al Ministerio de Economía en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei y al FMI.

El reclamo de salarios dignos, junto al pedido de restitución de los fondos quitados a las provincias, y el repudio a la batería de decretos de los últimos días estuvieron en el centro de las demandas, en un contexto de creciente conflictividad social.

La protesta coincidió además con la publicación del DNU 340 que pretende cercenar el derecho a huelga y al anuncio del ministro Luis Caputo sobre incentivos para regularizar dólares no declarados, una medida criticada por los manifestantes como un “beneficio a evasores”.

🗣 MASIVA MARCHA DE LAS DOS CTA CONTRA MILEI pic.twitter.com/lxfTw6kQic — CTA-T (@CTAok) May 22, 2025

La movilización, replicada en distintas ciudades del país, congregó a sindicatos, movimientos territoriales y jubilados, quienes denunciaron el impacto de las medidas económicas del FMI y el recorte de programas sociales.

La columna principal en Ciudad de Buenos Aires partió desde Diagonal Norte y Esmeralda hacia el microcentro porteño, culminando con un acto frente a la sede del Ministerio de Economía, en las inmediaciones de Plaza de Mayo, en medio de un fuerte dispositivo policial que intentó amedrentar la marcha.

El acto comenzó con la lectura de un documento que será presentado el próximo 29 de mayo entre todo el arco multisectorial que viene confluyendo en las últimas semanas.

Luego tomó la palabra el Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, quien expresó que “si estamos acá es porque defendemos la paritaria, porque no queremos salarios de hambre, porque no vamos a permitir que cercenen nuestro derecho a huelga, porque no queremos que le roben a las provincias el derecho a la coparticipación, en definitiva porque como trabajadoras y trabajadores no queremos la desregulación de la industria nacional”.

“Decimos no al decreto 340/25 que quiere impedir el derecho a huelga, y lo vamos a denunciar en la justicia y en el OIT. Así como lo hacen los compañeros y compañeras de la industria azucarera que están parando en Ledesma, o los de la UOM que están parando el sector metalúgico, o los trabajadores de la energía movil de SECCO que están luchando contra los despidos, el derecho de las y los trabajadores se defiende la calle y con más democracia sindical”, completó.

Por su parte, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky señaló que “acá estamos poniendo la cara, demostrando que no estamos de rodillas mientras nos gobierna el que le lame los zapatos a Donald Trump”.

“No nos vamos a quedar con la cabeza gacha, acá está el ejemplo de los jubilados que todos los miércoles ganan las calles, del pueblo de Tierra del Fuego que está acá porque quieren que la isla sea un terreno baldío para regalar a los yanquis, y no lo vamos a permitir, Tierra del Fuego está de pie”, enumeró.

En igual tono, evaluó que “hay gobernadores que creen que se van a salvar solos, que van a recibir fondos. Hoy los empleados del Estado y jubilados están trabajando para que las corporaciones se queden con la plata. Pero la plata debe volver a las provincias, porque la plata de los argentinos es de los argentinos”.