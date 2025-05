La FAM afirmó que Tierra del Fuego es “soberanía y trabajo”, no un “parque de diversiones”

La Federación Argentina de Municipios salió a repudiar categóricamente el accionar económico libertario en general y la apertura indiscriminda en particular, al dar cuenta que “a contramano de lo que hacen hoy todas las naciones del mundo”, el Gobierno de Javier Milei facilita que “sobrantes de producción de todo el mundo inunden nuestro país, destrocen la industria nacional, dejen sin trabajo a su gente y sumerjan en la desesperación a las familias argentinas”.

“El ministro (de Desregulación) Federico Sturzenegger, brazo armado de la motosierra, aconsejó que en nuestra provincia más austral, de una importancia geopolítica tal que lo han entendido todos los gobiernos de la historia, menos este, en lugar de ‘galpones pongan un parque de diversiones’. Ocho mil puestos industriales de trabajo de calidad pueden caer bajo la crueldad de un gobierno que, como pasó en la dictadura, quiere traer todo de afuera mientras se endeuda para beneficiar a las bicicletas financieras”, expuso el nucleamiento presidido por Fernando Espinoza.

En este sentido, advirtió que “otra vez quieren cerrar fábricas para que queden sólo galpones de almacenamiento de productos importados, mientras apuesta a la ‘plata dulce’ y nos endeuda a las y los argentinos por generaciones enteras”.

A través de un comunicado, la FAM planteó que “Tierra del Fuego no es solo producción, trabajo y dignidad: es también el corazón austral de nuestra soberanía nacional. Allí, donde empieza la Patria, se proyecta nuestra defensa sobre el Atlántico Sur, la Antártida y nuestras islas, que jamás dejaremos de reclamar de forma pacífica, diplomática y con firmeza”.

“Pretender transformar ese territorio estratégico en un parque de diversiones no solo es una ofensa al pueblo fueguino, sino una claudicación geopolítica inaceptable. Desde la FAM lo decimos con claridad: la soberanía no se entrega, se defiende con trabajo, con industria, con presencia del Estado y con memoria”, enfatizó la estructura que representa a más de 500 intendentes e intendentas de todo el país.

En igual tono, expuso que “ninguna moda pasajera, aún convalidada democráticamente, podrá torcer la convicción que siempre nos caracterizó: el federalismo consiste, entre muchas otras cosas, en que cada argentina y cada argentino, viva en el lugar del país en el que viva, tenga los mismos derechos, las mismas posibilidades y reciba el mismo respeto del gobierno nacional”.

“Advertimos desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei que el rumbo elegido atentaba contra los derechos de la ciudadanía, el federalismo y el Estado de derecho. Hoy, tristemente, esa advertencia se convirtió en una dolorosa realidad. En apenas un año y 5 meses, las consecuencias del ajuste ideológico aplicado por el Gobierno nacional se reflejan con crudeza en cada ciudad, en cada barrio y en cada familia argentina. El abandono de políticas públicas, la desarticulación del Estado y el retiro del Gobierno nacional de funciones esenciales están provocando una crisis social sin precedentes en tan corto tiempo”, enumeró.

Acto seguido, mencionó que “este mega ajuste, lejos de combatir privilegios, ha favorecido a especuladores financieros, grandes fondos extranjeros y sectores concentrados, mientras empuja a millones de argentinos a la pobreza y la indigencia, desmantela la clase media y deteriora aceleradamente el tejido social del país”.

Del mismo modo, denunciaron “emergencia alimentaria; crisis en salud; tarifazos impagables; asfixia fiscal; caída del consumo y cierre de empresas; obra pública paralizada y educación desfinanciada”, todo “mientras el Gobierno ignora sistemáticamente los reclamos de provincias y municipios, rompiendo el principio de diálogo democrático y violando el pacto federal que estructura nuestra Nación”.

“Exigimos y pedimos una reunión urgente con el Presidente de la Nación y un cambio de rumbo inmediato: Que se restituyan los fondos recortados a las provincias y municipios; que se restablezca el diálogo institucional y que se respeten la Constitución, la división de poderes y el federalismo”, puntualizó la FAM a través del comunicado también firmado por los vicepresidentes de la entidad Lorenzo Smith y Juan Manuel García.

Finalmente, indicó que “es por amor a nuestras comunidades, a nuestras ciudades, a nuestros pueblos y a la Argentina que hoy levantamos la voz con firmeza y responsabilidad. Sin recursos no hay derechos. Sin federalismo no hay democracia. Gobernar es cuidar, no ajustar”.