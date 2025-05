Política | 29 may 2025 Salud Kicillof arremetió contra el Gobierno por la crisis del Hospital Garrahan “Es mentira que no hay plata. Puede emitir un bono de deuda y pagar una tasa de interés muy alta, pero no puede garantizar que los trabajadores del Hospital Garrahan tengan sueldos decentes”, disparó el gobernador durante una actividad en Avellaneda.

Axel Kicillof en Avellaneda.