Política | 30 may 2025 Congreso “Oídos sordos y destrucción”: rechazo a la motosierra contra la discapacidad El Foro Permanente Discapacidad se concentrará el próximo miércoles para tratar de impedir el veto a la ley de emergencia en el área. “Los derechos están siendo gravemente vulnerados por una administración que elige no ver la realidad de quienes más necesitan una respuesta hoy, no mañana”, se expuso.

Situación límite.