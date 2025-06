Stolbizer advirtió que la candidatura de Cristina “profundiza la grieta”

La diputada nacional de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, objetó la postulación parlamentaria de Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que advirtió que por otro lado el “presidente Javier Milei cada vez que agarra un micrófono lo hace para insultar y no habla de la industria, la educación o la producción”.

“Su discurso no es inspirador”, lamentó la líder del GEN, para luego dar cuenta que “el escenario político está lo movido que suele estar en procesos electorales y más aún con el anuncio de Cristina, que agrega un elemento central no bueno en la profundización de la grieta que ya existe”.

Así las cosas, indicó que “hay que demostrar que existe una alternativa de equilibrio, moderación y que no está en los extremos del insulto. No son buenos para el país. Debemos pensar más en función colectiva y no en ambiciones o emprendimientos propios”.

“Vengo viendo desde hace tiempo un debilitamiento de las estructuras partidarias tradicionales. Al igual que el debilitamiento de las democracias. Tenemos que pensar en las elecciones no sólo como una oportunidad para disputar cargos, sino para reconstruir la relación de la política con la sociedad”, reflexionó en declaraciones a la AM 950.

Al analizar la puja dentro del peronismo y la candidatura de CFK, Stolbizer dijo que “por fuera del poder entran en una crisis profunda, pero en este caso tiene que ver con una puja de poder interno por la aparición y el protagonismo que Cristina quiere seguir teniendo”.

“Tampoco el peronismo quiere seguir colgado de ella. Hoy hay un cuestionamiento severo a su liderazgo. Parece una necesidad personal y no como algo a favor de su partido”, cerró.