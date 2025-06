El Gobierno reiteró que vetará la suba jubilatoria si se aprueba en el Congreso

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó este miércoles la decisión del presidente Javier Milei de vetar cualquier iniciativa parlamentaria que “rompa el equilibrio fiscal”.

Al participar de un evento en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Francos se refirió a la sesión en la Cámara de Diputados, donde la oposición busca darle media sanción al aumento jubilatorio, restablecer la moratoria previsional y declarar la emergencia en discapacidad.

“Todos los miércoles tenemos una pelea importantísima en el Congreso para tratar de que no tengan los votos. Parece ridículo, pero tenemos que tratar de que no tengan quórum para que no nos aprueben leyes que nos rompan el equilibrio fiscal”, sostuvo el ministro coordinador.

En ese sentido, reiteró el rumbo del Ejecutivo y aseveró que “no hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal”.

“El Gobierno con un esfuerzo enorme, ha cortado programas enormes, despedido personal, eliminado fondos fiduciarios, generadores de programas que no sirven para nada y son generadores de gestiones que tiene un costo muy alto y todo a costa del Estado”, completó.