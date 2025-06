Buscan prohibir la importación de trofeos de caza

La diputada nacional de la UCR, Soledad Carrizo, junto a otros legisladores, impulsan en el Congreso un proyecto de ley tendiente a prohibir la importación de “trofeos de caza” al país.

La iniciativa cuenta con la participación de diversas organizaciones para la protección de la vida silvestre y es promovida en línea con los fundamentos que se pusieron en debate durante la COP 16 realizada en la ciudad de Cali, Colombia, acerca de la necesidad de trabajar coordinadamente entre los países en el tráfico ilegal de especies en el marco del Tratado de Biodiversidad.

“La caza de trofeos, una práctica aún vigente en diversas partes del mundo, implica la matanza de animales salvajes para exhibir sus cuerpos como trofeos. A pesar de los esfuerzos de conservación en muchos países, esta actividad sigue amenazando a especies vulnerables, dañando ecosistemas y ofreciendo pocos o nulos beneficios a las comunidades locales, contrario a lo que los defensores de esta práctica alegan”, puntualiza el proyecto parlamentario.

Entre otros aspectos, señala que “la caza internacional de trofeos tiene impactos directos e indirectos negativos en cascada tanto en las personas, como en la vida silvestre; impulsa la corrupción del comportamiento institucional, la degradación y el agotamiento biológico y ecológico, la obstrucción a la innovación y la inversión en industrias o usos de recursos alternativos y la institucionalización de injusticias sociales en muchos Estados del área de distribución”.

“Es la explotación irresponsable de la biodiversidad animal, en pos de un beneficio a corto plazo de un grupo muy minoritario”, resumió Kai Pacha, de la reserva Pumakawa.

En la actualidad, “Argentina es el quinto exportador mundial, el tercer importador en América Latina y el decimoquinto consumidor de trofeos de caza de especies de mamíferos amenazadas por la sobreexplotación a través del comercio, lo que implica consecuencias en cascada para la integridad genética y la supervivencia de las especies objetivo y la salud de los ecosistemas”, detalló Juan Pessini, de la ONG Eco House.

A nivel mundial, se ha producido un fuerte alejamiento de la industria de la caza de trofeos. Muchos países, como Colombia, Costa Rica, India, Singapur, Sudán del Sur y otros, ya prohíben la caza de trofeos y/o el comercio en su totalidad o en un grado significativo, mientras que otros, como Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, los Países Bajos, los Estados Unidos y otros, tienen cierto nivel de restricciones comerciales nacionales para los trofeos de caza insuficientes pero alineados a la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

La industria privada también ha surgido como un líder mundial en sostenibilidad y responsabilidad ambiental con 45 compañías de transporte que prohíben el transporte de algunos o todos los trofeos de caza en sus transportistas, incluidas las aerolíneas de los cinco principales grupos de aerolíneas del mundo y los tres principales de la Unión Europea. En esa línea, en nuestro país, Aerolíneas Argentinas prohíbe el transporte de trofeos de caza en todos los vuelos de la compañía, tanto en vuelos nacionales como internacionales.

Otros países que han tomado medidas, o están en proceso, para limitar o prohibir por ley la importación de trofeos de caza son Francia, los Países Bajos, Australia, Bélgica y el Reino Unido. En particular, el Parlamento del Reino Unido votó a favor de prohibir la importación de trofeos de especies en peligro de extinción en 2022, aunque la medida aún enfrenta desafíos. Italia también está considerando restricciones similares. Sin embargo, a nivel global, la falta de consenso y la presión de la industria de la caza continúan retrasando una prohibición más generalizada.

“Naturaleza Muerta. Trofeos de Caza”



Del 9 al 27 de junio, se presenta en el Anexo “A” de la Cámara de Diputados de la Nación, la exposición “Naturaleza Muerta. Trofeos de Caza”, una muestra de fuerte impacto visual y ético que reúne 33 fotografías de trofeos de caza registradas por la premiada fotoperiodista internacional de vida silvestre, Britta Jaschinski. La inauguración se llevará a cabo el martes 10 de junio a las 18 en los espacios artísticos de planta baja y entrepiso del edificio legislativo.

El culpable de esta salvajada no es el pobre local cazador furtivo; es el rico miserable que compra estos macabros "taburetes" de rinoceronte.



Confiscado en Colorado (EEUU)

By Britta Jaschinski/Photographers Against Wildlife Crime pic.twitter.com/Fij3PgjHeQ