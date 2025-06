Melconian advirtió por el “financiamiento” libertario: “El equilibrio se lo dejo a Tu Sam”

El extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, hizo foco en la carestía de dólares y reiteró la necesidad de plantearse cuál es el valor genuino de la divisa.

“Lo que ocurre es que, guste o no, como este año el puente de financiamiento lo está haciendo el Fondo Monetario, a sabiendas o no, esta administración se financió primero con la calendarización de importaciones que no se podían pagar. Después se financió con parte del blanqueo, que se le prestaba a las compañías y se vendían en el mercado cambiario. Así el Gobierno llegó hasta marzo”, contextualizó.

En declaraciones a Perfil Radio, mencionó que “cuando ya en marzo y abril se volvía a cumplir la finitud de esos puentes, viene el acuerdo con el Fondo. La plata que el Fondo desembolsa en un año que no tiene vencimientos. Eso es lo paradójico”.

“Ese es el éxito político: le desembolsan 15.000 millones de dólares, de 20 millones. El paquete de 20 millones es por cuatro años y, en el primer año, el que pone la plata no tiene vencimientos. Es decir, la pone acá para dar una mano, como quien dice”, sopesó el economista.

“Simultáneamente, el Banco Central o el Tesoro, que es el deudor, tiene que comprar dólares. Porque esa plata, por más que el equipo económico sigue diciendo por todos lados que es de libre disponibilidad, no es de libre disponibilidad. Es de sacar pecho, de ponerlo en la vitrina, de mostrar que hay apoyo político. Pero no la podés usar. Y en la práctica se va a terminar convirtiendo en un nuevo puente”, proyectó.

Así las cosas, resaltó que “si vos mezclás que no comprás o que estás haciendo denodados esfuerzos por tomar deuda mientras que todos los agujeros se cubren con lo del Fondo, generás una suerte de apreciación contra la inflación y metiste a la gente con la factibilidad de dolarizar su bolsillo o viajar gratis por el mundo, ahí empieza a generarse o a incubarse esa sensación de que detrás de eso tiene que venir otro volantazo. Ya no en un esquema de tipo de cambio que administra la autoridad, sino dentro de la banda y la organización económica actual”.

“Argentina tiene que volver a plantearse el price discovery, es decir, cuál es el valor genuino del dólar. Y probablemente no lo hagan antes de las elecciones, salvo que se lo interrumpa la gente. Ya no estoy hablando ni de atraso, ni de adelanto, ni de equilibrio, porque eso se lo dejo a (el recordado mentalista e hipnotizador) Tu Sam. Pero tiene que plantearse cuál es el tipo de cambio de oferta y demanda en su organización cambiaria y cómo financia los vencimientos de 2026”, exclamó Melconian.

Y completó: “Ahí es muy importante el rol del riesgo, porque muy probablemente el equipo económico, en algún momento, va a tener que ofrecer voluntariamente algún canje de lo que vaya venciendo si el riesgo no le baja fluidamente para ir a colocar voluntariamente deuda”.