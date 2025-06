Exjuez de la Corte negó eventual “proscripción política” de Cristina Kirchner

El exjuez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, negó una posible “proscripción” de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en torno a las investigaciones de las que es objeto.

“La Justicia tiene sus propios tiempos para encontrar certeza en el tratamiento de una causa. No tiene nada que ver con los tiempos electorales. Yo sé que esa es una especulación natural que se hace en la política, también en el periodismo, y es lógico que se haga”, contextualizó el magistrado.

En declaraciones a Radio Mitre, recalcó: “Ahora, desde la Corte Suprema de Justicia lo que priman son los tiempos para el tratamiento de la cuestión. Según el procedimiento, la Corte se va a expedir de acuerdo a sus propios tiempos, no a los tiempos políticos”.

Además, evaluó que Cristina “puede decir lo que quiera” sobre el fallo, incluso si lo interpreta como un intento de proscripción.

“Yo estoy explicando cómo es el procedimiento normal en la Corte. Políticamente, yo creo que si ella ya avanzó un paso más allá que los demás candidatos, que tienen que esperar una fecha determinada en julio para saber si se presentan o no... Cristina Kirchner adelantó el tratamiento de su candidatura, generó una expectativa de tipo política y se adelantó a cualquier cosa que pueda expresar la Justicia. Son tiempos distintos: uno son los de la especulación política y otros los de la Justicia”, argumentó Maqueda.

En este sentido, puntualizó: “Uno sería que, si la Corte coincide con el procurador, obviamente la causa tiene que volver a la instancia anterior. Porque el procurador pidió 12 años de prisión y la condena está a seis años para Cristina Kirchner”.

“La Corte lo baja a la Cámara de Casación y le dice: ‘Resuelva lo de la asociación ilícita de acuerdo a lo que le está diciendo el procurador’”, acotó el juez, mientras que consignó que la segunda opción sería que el Máximo Tribunal considere que se trata de una causa de hecho-prueba y de derecho común, lo que le permitiría expedirse directamente: “Esta es una resolución rápida porque se apela al artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, que es confirmar la sentencia”.

Y la tercera alternativa implica que “si es una causa constitucional o, en el lenguaje técnico, una causa federal, eso lleva más tiempo” y requeriría un análisis “mucho más profundo”.

También recordó que para que haya un fallo firme es necesario que tres de los jueces actuales de la Corte coincidan en la misma postura y “si no están los tres votos, tendrían que llamar a conjueces”.

“Este caso entró por lo que se denomina la mesa de entrada en tribunales, fue a la Secretaría, la Secretaría lo informó al Tribunal. El Tribunal decidió, como en todos los casos, enviarlo al procurador. El procurador mandó una propuesta que es sostener el doble de la condena que había expresado el Tribunal Oral y que también falló de la misma manera la Cámara de Casación y ahora la Corte está ante tres supuestos”, detalló.

“Obviamente que en la política se objeta todo. A mí no me cabe ninguna duda. Se va a hablar de proscripción y cosas por el estilo cuando esto no tiene nada que ver con una proscripción política”, remató.