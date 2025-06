Naty Franz: “¿Y si reírte fuera parte de sanar?”

El sábado 28 de junio, a las 15.30 horas, estrena en el Paseo La Plaza A todo tapping, de Naty Franz, una experiencia de liberación, transformación personal, disfrute, mucho ritmo y diversión. Las entradas ya están a la venta vía Plateanet y en la boletería de la sala Avenida Corrientes 1660.

“Se trata de un espectáculo que no es sólo para quien busca bienestar, sino para quien busca vivir más liviano, más libre y más feliz. Una experiencia única donde el humor se mezcla con la emoción, el movimiento con la conciencia y el stand up con el alma. Un espectáculo para reír (mucho), para mover el cuerpo, meditar, emocionarse y... ¡tappear como si no hubiera un mañana!”, invita la mentora.

Además, puntualiza que “no hay que ser yogui, ni espiritual, ni terapeuta... sólo tener ganas de pasarla bien y abrirse a algo distinto. Porque sanar también puede ser divertido, colectivo, descontracturado... y profundamente transformador”.

“En A todo tapping vamos a descubrir cómo desbloquear creencias limitantes, liberar emociones que ya no nos sirven y reconectar con nuestro poder personal a través del tapping y el Método NF. Todo esto en un formato creativo, interactivo y lleno de energía”, precisa una de las principales referentes en bienestar y transformación personal en Latinoamérica.

A lo largo de su trayectoria, Naty Franz ha impactado en la vida de miles de personas a través de su innovador Método NF, el cual combina prácticas holísticas con técnicas de autoconocimiento para liberar bloqueos emocionales y mejorar la calidad de vida.

Su mensaje de transformación se expande a través de su Academia Online NF, sus libros, su música y sus talleres consolidando su impacto en el mundo del bienestar.