Se sobrepuso al suicidio del padre, dejó el fútbol por una lesión y hoy se luce en la música

Nació en la ciudad bonaerense de Avellaneda, tiene 25 años y es el mayor de cuatro hermanos. A los 13 tuvo que afrontar un duelo traumático por la muerte de su padre. Dos años después, mientras jugaba en la Reserva de Independiente, debió abandonar la práctica del fútbol por una lesión.

Con gran resiliencia salió adelante. Participó en un reality, fue notero de TV, condujo programas de radio, actuó en la avenida Corrientes y desfiló para marcas conocidas. Hoy es un ascendente solista del género musical funky y acaba de presentar un tema de su autoría: “Andamo full”.

Si hay una frase hecha que describe a la perfección la resiliencia es “Lo que no te mata, te hace más fuerte”. De esto puede dar fe el millennial de Wilde y ascendente solista, Iván Cassetta, conocido por la tribu de internautas como @ivankz_

Es que, en un cuarto de siglo de vida, el mayor de cuatro hermanos supo sobrellevar con gran integridad periodos complicados y trágicos. Uno de ellos, sucedió a los 13 años, cuando Iván se enteró del repentino suicidio de su joven padre.

Algo que se transformó en un inesperado mazazo, porque Kz, como se hace llamar, tuvo afrontar un duelo traumático, contener a los hermanos más pequeños y lidiar con la pena y la complejidad de las emociones.

El otro hecho doloroso se le presentó a los 15, cuando Iván no pudo cumplir con el sueño de ser futbolista profesional. “Jugué en Independiente hasta la categoría Reserva, mientras el DT de Primera División era Antonio ‘Turco’ Mohamed. Por culpa de una lesión, que derivó en un esguince crónico, tuve que abandonar la práctica del fútbol”, rememora con nostalgia.

Con una elevada capacidad de adaptarse y crecer positivamente ante la adversidad, Kz, que nunca le gustó ir a la escuela, participó en un reality, fue notero en TV, condujo programas de radio, actuó en teatro de la avenida Corrientes y modeló para marcas conocidas.

Pero su máximo refugio siempre fue la música urbana. Sus inicios, como muchos colegas, fueron con el RKT (fusión de cumbia y reggaetón), género musical nacido en las entrañas del conurbano bonaerense. “Aunque nunca recibí apoyo de la familia, desde hace varios años, mi vida es la música. Básicamente, porque en mis momentos más bajos, me ayudó a desahogarme”, afirma el solista que fue buscando su sonido y esencia.

A gusto con el género funky, Kz está lanzando ’Andamo full’, un tema de su autoría. “Me gustaría que los que me escuchen, se sientan identificados con algo o para pasarla bien, y desconectar un rato. ‘Andamo full’ fue un momento de mi vida. Y desde el minuto uno, sabía que era un tema piola para salir a la calle”, asegura el cantante que, a diferencia de muchos, nunca integró una banda.

A la hora de escoger nombre artístico, Iván Cassetta no dudó en llamarse Kz, una abreviatura de su apellido. “Para mí significa mucho. No sólo es mi apellido, sino un recuerdo, que me genera algo piola y me da mucho orgullo, por mi viejo”, admite el oriundo de Avellaneda.

Aunque no siente fanatismo por ningún vocalista contemporáneo, tiene admiración por el consagrado Peipper o Lautaro Julián Del Negro Bizzotto, como figura en el DNI. “Siempre digo que no soy fan de nadie. No porque no admiro el trabajo de muchos artistas, sino que no es parte de mí. No me nace. Pero si hablamos del Peipper, me parece muy piola lo que hace y por todo lo que creció”, puntualiza Iván admitiendo que, en el caso de surgir una colaboración, la haría con el bonaerense de Villa Bosch.

Sin bien hoy tiene puesto todos los cañones en RKT y fFunky, “porque me parecen zarpados los sonidos, me gustan mucho. A partir del próximo tema iré explorando otros géneros”, concluye el solista Iván Cassetta.