Política | 18 jun 2025 Casa Rosada Adorni, confiado: “Nos da lo mismo enfrentar a Cristina o a cualquier otro” “El concepto de libertad no cambia porque haya un candidato u otro. Si ese candidato mejora o no las perspectivas electorales de un espacio no es un tema que nos mueva a gastar medio segundo”, explicó el vocero presidencial en su cada vez más esporádica conferencia de prensa.

Manuel Adorni.