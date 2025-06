Bullrich contó los manifestantes kirchneristas: “48.200 personas”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le bajó el precio a la movilización a Plaza de Mayo en respaldo a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchmer y expuso que no superó las 48.200 personas en su pico máximo de concurrencia, muy lejos del millón que informaron desde la organización.

“Hicimos un cálculo geométrico, matemático, de acuerdo a la cantidad de espacio y personas por metro cuadrado. Contamos cada uno de los lugares, más todos los micros que entraron”, detalló la exfuncionaria menemista, aliancista y macrista en declaraciones a Radio Mitre.

🗣️ “¿No se quedaron cortos?", Patricia Bullrich reveló la cantidad exacta de manifestantes que fueron a la marcha por Cristina Kirchner, y @edufeiok reaccionó.



📻 Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/H6zUaFGXSZ pic.twitter.com/IXQn8NxfeS — Radio Mitre (@radiomitre) June 19, 2025

Asimismo, precisó el despliegue de efectivos que requiere la custodia de la líder opositora: “Deben ser cerca de 80 o 90 personas, aunque es un poco menos. No tengo el número exacto”.

Consultada por la situación judicial de la líder opositora, Bullrich confirmó que “el Servicio Penitenciario Federal está realizando estudios técnicos para implementar la tobillera electrónica” en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

“Es exactamente igual a cualquier persona que tiene una condena, no hay una discriminación. Es una manda judicial”, afirmó la titular de la cartera de Seguridad.

En cuanto a los operativos de requisa en la previa de la manifestación, consignó que “paramos los micros porque muchos no estaban habilitados o no eran adecuados para circular. No fue contra la gente, fue para garantizar seguridad”.